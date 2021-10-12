تراند اليوم : مباراة ايران مباشر : بث مباشر ايران وكوريا الجنوبية مباراة ايران مباشر HD

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المنتخب الإيراني صاحب الصدارة الذي يتواجد برصيد تسع نقاط كاملة يأمل علي ملعبه وبين جماهيره أن يتفوق علي حساب المنتخب الكوري، وذلك من أجل رفع رصيده في الترتيب، وبالتالي يأمل في إضافة ثلاث نقاط جديدة، وكان الفريق الإيراني قد تفوق بنجاح علي حساب كل من المنتخبات العربية الثلاث السورية والعراقية والإماراتية، وبالتالي لن تكون المهمة صعبة عليه.

المنتخب الكوري الجنوبي من جانب آخر يطمح إلي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل إحباط أي مفاجآت للسيطرة علي المركز الثاني الذي يتواجد به، لأنه في حال هزيمته اليوم ضد المنتخب الإيراني، وفوز أحد المنتخبات العربية سيكونوا بالقرب منه وسينافسوا علي المركز الثاني، وبالتالي يأمل في إحباط ذلك من خلال التفوق علي حساب المنتخب الإيراني أو التعادل معه علي أقل تقدير.