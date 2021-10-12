تراند اليوم : بث مباشر مباراة السعوديه والاردن .. مشاهدة مباراة الاردن والسعودية مباشر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بث مباشر مباراة السعودية والاردن تحت 23 سنة

مباراة السعودية والأردن بث مباشر بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة الجولة النهائية بث مباشر مباراة السعودية والاردن مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية 1 الناقلة للبث المباشر لمجريات مباراة السعودية الاردن تحت سن 23 عام على استاد الأمير محمد بن فهد تعليق فهد عبدالرحمن.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه السعودية والأردن jordan vs saudi arabia اليوم الثلاثاء في المباراة النهائيه فى بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة ، يلتقي منتخب السعودية الأولمبي مع نظيره منتخب الأردن مساء اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا تحت 23 فى لقاء قوي بين المنتخبين بعد ان استحق كلا منهم الوصول لهذا الدور فى البطوله وتقام المباراه النهائية بين المنتخبين اليوم على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد .

مباراة السعودية والأردن

يدخل المنتخب السعودية المباراه النهائية اليوم امام نظيرة الاردنى بعد ان حقق الفوز في كل مبارياته ببطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، ولم تتلقى شباكه أي هدف، تصدر المنتخب الأولمبي السعودي مجموعته الثالثة في البطولة بعد الفوز على البحرين ثم سوريا، وفي الدور قبل النهائي تغلب المنتخب السعودي تحت 23 سنة على منتخب العراق القوي بهدف دون رد.

موعد مباراة السعودية والأردن

فى الجهه المقابله منتخب الأردن الذى يسعى هو الاخر للفوز باللقب على حساب المنتخب السعودي بعد ان بدأ مشوار بطولة غرب آسيا بخسارة من عمان، قبل أن يفوز على الكويت ثم اليمن، ليتصدر المجموعة الأولى، وفي الدور قبل النهائي حقق المنتخب الأردني فوز كبير على سوريا بنتيجة اربعه اهداف مقابل هدفين.