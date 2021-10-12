تراند اليوم : مسلسل جرح القلب الحلقة ١٥ .. جرح القلب حلقه ١٥ مترجمة للعربية

بثت قناة ATV التركية مسلسل جرح القلب الحلقة ١٥ مترجمة للعربية مع نزولها على شاشات التلفزة واليوتيوب، ويحكي مسلسل جرح القلب حلقة ١٥ عن قصة حب عايشة وفريد الذين كانا يحبان بعضهم البعض منذ الطفولة لتنقلب الأمور رأساً على عقب مع معرفة فريد بأن صديق طفولته الأخر الذي يعمل والده لديهم في تربية الخيول يحب عشيقته.

فريد الذي يحب هاندا منذ الطفولة وكانت والدته تقول له بأنه يتوجب عليه الزواج منها وأنها فتاة المستقبل في ظل الوسط المادي وكونه من أبناء كبار البلد. لكن فريد يصدم بان صديق طفولته وعمره قد وقع أيضاً بحب هاندا.

لكن صديقه الذين يكون والده يعمل بتربية الخيول ومن الطبقة الفقيرة يضع عينه على كل شيئ ومع قرار فريد وهاندا الزواج فاجأهم يامان قبل ثلاثة أيام من الفرح بتقبيل هاندا وفي هذه اللحظة شاهدهم فريد.

سيطر الغضب على فريد ومن ثم رحل إلى العاصمة اسطنبول واثناءسيره بالسيارة يقوم بدهس كلب لأحدى الفتيات ويداويه عن طبيب بيطري ويتعرف على صاحبة الكلب عايشة التي تكون يتيمة الأب والأم.

ويُعرض مسلسل «جرح القلب» يوم الاثنين من كل أسبوع عبر قناة atv على التليفزيون التركي، كما يُعرض مترجم بعد ساعات قليلة من عرضه الأول عبر منصة «قصة عشق» الإلكترونية .

جرح القلب بطولة : توبراك جان اديجوزال ، جوكهان ألكان ، شيناي غورلار ، ماهر جون شيراي ، مروة جاغران ، ياغمور تانري سيفارسين.