تراند اليوم : موعد اعلان نتائج الشهادة السودانية 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن موعد اعلان نتائج الشهادة السودانية 2021 لطلاب الثانوية العامة لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب .

مصدر بوزارة التربية في السودان توقع موعد اعلان نتائج الشهادة السودانية 2021 بالنصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، بحيث لا يتجاوز الاعلان تاريخ 15/10/2021.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

وأكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2021

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .