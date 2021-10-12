تراند اليوم : عثمان 66 : عثمان الحلقة 66 قيامة عثمان الحلقة 66 facebook قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 2 facebook قيامة عثمان الحلقة 2 facebook مترجمة

بث موقع النور بلاي وقناة ATV التركية الحلقة 66 من قيامة عثمان الجزء الثالث والتي توثق حقبة من صراع الدولة العثمانية بقيادة عثمان الأول مع الصليبين والمغول والخونة والجواسيس.

ففي أحداث الحلقة 66 من الموسم الثالث من مسلسل عثمان تبدأ ملامح التأمر الصليبي ضد الدولة العثمانية ومحاولات توسعها ومحاولات كسر أي وحدة بين القبائل التركية وكسر شوكة المسلمين بالإناضول ومنع قيامة الدولة العثمانية.

ويتحول الصراع في أحداث قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 66 ،بعد قطع أصابع مقاتلي تورغوت ألب وإقدام نيكولا على مهاجمة قبيلته وقتل العشرات من محاربيه مما يشعل غضب عثمان ويدفعه للرد بهجوم على الصليبين .

ويتحدث مسلسل قيامة أرطغرل عن فترة تاريخية هامة وهي فترة حكم المغول ومحاولتهم في السيطرة على الدولة العثمانية والقضاء عليها، وتحديداً في القرن ال 13، وكيف استطاع أرطغرل في القضاء على المغول والصليبين طوال سنين حياته، وقد جاء الجزء الرابع من مسلسل قيامة أرطغرل مكمل للثلاثة أجزاء السابقة، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة ال 66 اليوم من الجزء الثالث الاربعاء 13/10/2021 .

ويزداد البحث عن مواعيد مسلسل عثمان على قناة الفجر كونها تنقل المسلسل يومي الخميس والجمعة. ويتم عرض عثمان مترجم باللغة العربية وذلك يومي الخميس والجمعة من خلال، قنوات الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك وقناة وطن ودعوة الساعة الساعة الثامنة مساء و الإعادة الساعة الواحدة ظهراً.وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية