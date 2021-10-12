تراند اليوم : نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021-2022 موقع القبول الجامعي mof.sy نتائج المفاضلة الثانية 2021

أعلن موقع القبول الجامعي في سوريا الليلة نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021- 2022 للفروع العلمية والأدبية والمهنية وغير المقيمين والمعوقين. وقال الموقع إنه بإمكان الطلبة الوصول إلى نتائج المفاضلة الثانية 2021 بإدخال رقم الاكتتاب أو الاسم الثلاثي والعائلة.

رابط نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 – 2022

يمكن لجميع الطلاب معرفة باستخراج و الاستعلام عن نتائج المفاضلة العامة السورية الثانية للعام للدراسي2021 – 2022 ، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية بعد ظهور النتيجة عبر موقع القبول الجامعي ووزارة التعليم العالي عبر الخطوات التالية :

نتائج المفاضلة العامة 2021 - 2022، هو ما يبحث عنه جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن وسط حالة من الترقب والانتظار لمعرفة الحدود الدنيا أيضاً وما تم الانتهاء منه بخصوص مفاضلة البكالوريا في سوريا، حيث أوضحت بعض المصادر التربوية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل في الوقت الحالي على انتهاء كافة الأعمال التي تخص الاستعداد التام من أجل صدور نتائج المفاضلة العامة في سوريا ٢٠٢١-٢٠٢٢

وفي ذات السياق أوضحت نفس المصادر التربوية أيضاً، انه سيتم صدور جميع نتائج الاسمية مفاضلة العلمي 2021 للقبول الجامعي لعام للعام الدراسي الجديد 2022 بإدخال رقم الاكتتاب، فيما أكدت مصادر أخرى من داخل وزارة التعليم العالي السورية أن نسبة الاستيعاب في نتائج مفاضلة القبول الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ للعام الدراسي المنتهي قد بلغت نحو 66.53% في الفرع العلمي والأدبي.

نتائج المفاضلة العامة ٢٠٢١-٢٠٢٢ سوريا

سيتم تفعيل رابط موقع نتائج المفاضلة العامة 2021-2022 سوريا ، وذلك في الوقت القادم حسب ما صرحت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ، ووقت صدور النتيجة سيتمكن جميع الطلاب والطالبات الإطلاع على نتائج القبول الجامعي المفاضلة العامة في سوريا ، وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2021-2022 ، لتتم عمليات استقبال وقبول الطلبات للمفاضلة والتسجيل المباشر في شهر سبتمبر الماضي عبر المراكز المعتمدة بالجامعات السورية وبالتحديد بداية من يوم 12- سبتمبر 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 30 من نفس الشهر. هذا وسيتم إعلان نتائج الاسمية مفاضلة العلمي.