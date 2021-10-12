تراند اليوم : سكيسس في قراند 5 سوني 4 كلمات سر فلوس

كلمات سر قراند 5 سكيسس في قراند 5 سوني 4 كلمات سر فلوس كلمات سر قراند سان اندرياس، تعد لعبة غراند ثفت اوتو سان اندرياس لعبة فيديو ثلاثية الابعاد، وتقع احداث سكيسس في قراند 5 سوني 4 كلمات سر فلوس في ولاية سان اندرياس، وهي احد الالعاب القريبة من الواقع وتجل اللاعب يشعر وكانه طرف حقيقي في اللعبة، ويقوم الملايين من الاشخاص بلعب هذه اللعبة منذ سنين طويلة والى الان لا زالت متصدرة بين اجمل الالعاب، وتقوم بالتحديثات المتتالية للتطوير، وهناك الكثير من الاشخاص اللاعبين والمحبين لهذه اللاعبة يبحثون عن كلمات سر قراند سان اندرياس، وهذا ما سنقدمه لكم في مقالنا.

كلمات سر قراند 5 لعبة قراند ثفت اوتو سان اندرياس GTA

تعتبر لعبة جتا من افضل الالعاب واكثرها تحميلا منذ سنين طويلة والى الان، وهي عبارة عن لعبة فيديو ثلاثية الابعاد، واحداثها في ولاي سان اندرياس التي تشتمل على ثلاثة من المدن لوس سانتوس، ومدينة لوس انجلوس، ومدينة سان فييرو، وتدور احداث اللعبة في عدة اماكن مختلفة اهمها الشوارع، حيث يتم سرقة السيارات بطريقة ذكية، وان اهم ما يميز اللعبة التقنية الالكترونية والجرافيكس العالي الجودة والسرعة.

سكيسس في قراند 5 سوني 4 كلمات سر فلوس

هناك العديد من كلمات السر والاكواد التي تمكن اللاعب من الانتقال والتخطي للمهام او المستوى الموالي بدون المرور بالمرحلة السابقة، وهذه اح داسرار اللعبة وحيلة ناجحة لتخطي ذلك، ويقوم عشاق اللعبة عند اكتشاف احد الاكواد وكلمات السر بتداولها حتى يستطيع اللاعبين الاخرين الاستفادة منها، ونوضح لكم كلمات سر قراند سان اندرياس كالتالي:

AIYPWZQP: كلمة المندفعة المظلة

HESOYAM: كلمة خاصة بالدرع، والصحة، وتمنح مئتين وخمسون الف دولار، اصلاح السيارات.

BAGUVIX: كلمة سر للصحة المستمرة.

CVWKXAM: شفرة القدرة على التنفس باستمرار.

ROCKETMAN: كلمة سر النفاثة المندفعة.

LXGIWYL: كلمة سر سلاح مجموعة 1

PROFESSIONALSKIT: كلمة سر سلاح مجموعة 2.

UZUMYMW: كلمة سر سلاح مجموعة 3

ANOSEONGLASS: كلمة سر وضع الادرينالين.

STICKLIKEGLUE: كلمة سر اتلعامل المثالي مع المركبات.

KVGYZQK : كلمة سر الجسم النحيف

AEZAKMI : كلمة سر تعطيل المستوى المطلوب

BRINGITON : كلمة سر الستوى المطلوب ذو ستة نجوم.

WORSHIPME : كلمة سر الاحترام الاقصى.

HELLOLADIES: كلمة سر نداء الجنس الاقصى.

CPKTNWT: كلمة سر تفجير كافة السيارات.

WHEELSONLYPLEASE: كلمة سر سيارة غير مرئية.

ZEIIVG: كلمة سر كافة الاضواء الخضراء.

كلمات سر سان اندرس كلها

هناك العديد من اللاعبين يبحثون عن كلمات السر وشفرات لعبة سان اندريس، حتى يتمكنوا من تخطي المراحل والتمتع باسرار اللعبة التي لا تتوفر الا من خلال وضع هذه الشفرات والحروف التي عبارة عن كلمة سر، ونضع لكم من خلال الصور في الاسفل كلمات سر سان اندرس كلها وذلك تسهيلا عليكم لتتمكنوا من التمتع بهذه اللعبة الجميلة: