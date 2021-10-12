تراند اليوم : نتائج المفاضلة العامة في سوريا 2021 حسب رقم الاكتتاب .. نتائج مفاضلة البكالوريا العلمي 2021

طلابنا الأعزاء نقدم لكم نتيجة مفاضلة الموازي لطلاب الشهادة الثانوية العامة في الجمهورية العربية السورية في الفرع العلمي (المفاضلة الثانية) للعام الدراسي 2020 - 2021 بشكل مباشر كـ ملف PDF لتحميله والاطلاع على المعدلات النهائية المطلوبة لكل فرع جامعي بالإضافة إلى رابط مباشر عن طريق رقم الاكتتاب .

موعد صدور المفاضلة الثانية

طلابنا الأعزاء نحيطكم علم أن المفاضلة قد صدرت بعد إجراءات التدقيق وجمع البيانات ومعالجتها وترتيبها ، علماً أنه كما جرت العادة في السنوات السابقة كان السبب بتأخير موعد صدور المفاضلة الثانية في سوريا هو الإجراءات المذكورة أعلاه.

تحميل المفاضلة الثانية علمي

طلابنا الأعزاء نقدم لكم الرابط المباشر لتحميل المفاضلة الثانية لطلاب البكالوريا العلمي في سورية بشكل PDF وذلك ليتسنى لكم رؤية المعدلات المطلوبة أي الحدود الدنيا لكل الأفرع الجامعية ، علماً أنه سيتم تفعيل الرابط فور صدور النتائج لذلك قم بالاحتفاظ به وتحديث الصفحة باستمرار لمتابعة أمور المفاضلة .

المفاضلة الثانية عبر رقم الاكتتاب

طلابنا الأعزاء نقدم لكم الرابط المباشر لاستعراض نتيجة المفاضلة التي قام بها الطالب عند تسجيل رغباته وفي هذا الرابط يقوم الطالب بإدخال بياناته رقم الاكتتاب ونوع الشهادة لتظهر له نتيجة مفاضلته أي الفرع الذي تم قبوله للدراسة فيه وفق المفاضلة العامة للفرع العلمي وعلى حسب ترتيب رغباته عند التسجيل.