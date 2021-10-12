تراند اليوم : مسلسل جرح القلب الحلقة 15 موقع قصة عشق يوتيوب مترجم للعربية

مسلسل جرح القلب الحلقة 15 يحكي عن فريد الذي يحب هاندا منذ الطفولة وكانت والدته تقول له بأنه يتوجب عليه الزواج منها وأنها فتاة المستقبل في ظل الوسط المادي وكونه من أبناء كبار البلد. لكن فريد يصدم بان صديق طفولته وعمره قد وقع أيضاً بحب هاندا.

لكن صديقه الذين يكون والده يعمل بتربية الخيول ومن الطبقة الفقيرة يضع عينه على كل شيئ ومع قرار فريد وهاندا الزواج فاجأهم يامان قبل ثلاثة أيام من الفرح بتقبيل هاندا وفي هذه اللحظة شاهدهم فريد.

سيطر الغضب على فريد ومن ثم رحل إلى العاصمة اسطنبول واثناءسيره بالسيارة يقوم بدهس كلب لأحدى الفتيات ويداويه عن طبيب بيطري ويتعرف على صاحبة الكلب عايشة التي تكون يتيمة الأب والأم.

جرح القلب بطولة : توبراك جان اديجوزال ، جوكهان ألكان ، شيناي غورلار ، ماهر جون شيراي ، مروة جاغران ، ياغمور تانري سيفارسين.

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