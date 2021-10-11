تراند اليوم : اذاعه عن المولد النبوي كامله .. مقدمه اذاعه عن المولد النبوي الشريف

كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، نزودكم اليوم قرائنا الكرام مقدمه اذاعه عن المولد النبوي و كلمة اذاعية عن المولد النبوي الشريف قصيرة ، ومقدمة اذاعة مدرسية عن المولد النبوى الشريف كاملة "اذاعة مدرسية عن المولد النبوي" لجميع الباحثين عن اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف.

تحتفل المساجد والمؤسسات والوزارت وجميع مرافق الدولة في المولد النبوي ، حيث يعتبر هذا اليوم يوم اجازة رسمية ، تقام العديد من الاحتفالات الدينية احتفالاً بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وتقيم عدد من المدارس احتفالات متنوعة لطلابها بمناسبة ذكرى المولد النبوي، حيث ننشر لكم اليوم اذاعة مدرسية متكاملة عن المولد النبوي وهي كالتالي :-

اذاعة عن المولد النبوي :-

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا‏.‏ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجّر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا‏.فأهلا وسهلا بك مديرَنا الفاضل وأهلا وسهلا بمعلمينا الأفاضل

وأهلا وسهلا بزملائِنَا طلابِ العلم وأهلا وسهلا بتيرم جديدٍ مليءٍ بالإثارةِ والمتعةِ والفائدةِ بإذن ِالمولى

وخذْ بكتابِ اللهِ حسبُك انهُ... دليلٌ مبينٌ للطريقِ خفيرُ فما ضلَّ من كانَ القرآنُ دليلُهُ... وما خابَ من سيرِ القرآنِ يسيرُ فمع نفحاتٍ ايمانيةٍ وسطورٍ ربانيةٍ يتلوه الطالب

كل القلوب الى الحبيب تميل 0ومعي بذالك شاهدٌ ودليلُ أما الدليل اذا ذكرت محمداً صارت دموع العاشقين تسيلُ إما الآن

مع الحديث النبوي الشريف

كل اشراقة صباح أخبار جديدة ومع الأخبار والزميلة

ومع كلمة اليوم والزميلة

ومع هل تعلم والزميلة

هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وُلد في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ( 570 ) ميلادية

وأن وُلد يتيمًا حيث تُوفي والده عبد الله وهو في بطن أمه .

هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تُوفيت والدته آمنة بنت وهب لما بلغ ست سنوات فكفله جده لأبيه عبد المطلب

وهل تعلم أن في عام ( 610 ) ميلادية وعندما بلغ الحبيب المصطفى الأربعين عامًا نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي من عند الله فأصبح النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم نبيًا وهو في سن الأربعين

الحديث

قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يدخل الجنة نمام ) رواه مسلم

والنمام : ناقل الكلام من شخص لآخر بقصد الإفساد

: لماذا كان مولده- صلي الله عليه وسلم- في يوم الاثنين؟

** لم يكن يوم الإثنين من الأيام ذوات الشرف عند العرب ولا عند غيرهم من الأمم فلقد كان يوم الجمعة هو المعظم عند العرب وكان يسمي قبل الإسلام بيوم العروبة وكان يوم السبت معظماً عند اليهود ويوم الأحد معظما عند النصاري فأراد الله تعالي أن يجعل ليوم الإثنين مكانة ومنزلة بمولده- صلي الله عليه وسلم- حتي يكون اليوم هو الذي تشرف بالرسول- صلي الله عليه وسلم- وليس الرسول- صلي الله عليه وسلم- هو الذي تشرف به.

ولم يكن مولد الرسول- صلي الله عليه وسلم- فقط هو الذي كان في يوم الإثنين فإن بعثته- صلي الله عليه وسلم- وهجرته ووفاته كانت في يوم الإثنين ولذا كان الرسول- صلي الله عليه وسلم- يخصه بالصيام احتفاءً به وعناية بشأنه.. روي الإمام مسلم عن قتادة- رضي الله عنه- قال: سئل رسول الله- صلي الله عليه وسلم- عن صوم يوم الإثنين فقال: فيه ولدت وفيه أُنزل علي ومعني الحديث: أن السائل رأي النبي- صلي الله عليه وسلم- يصوم يوم الإثنين كثيراً فسأله عن الحكمة في تخصيصه هذا اليوم بالصيام فأجابه- صلي الله عليه وسلم- بأنه يوم عظيم فيه أنعم الله عليه بنعمتين: أنه ولد فيه وأنَّه بعث فيه ومن بركة هذا اليوم أن أبا لهب عم النبي- صلي الله عليه وسلم- يُخفف عنه العذاب في قبره مع أنه مات علي الكفر وذلك لسروره بمولد الرسول- صلي الله عليه وسلم- وعتقه لجاريته ثويبة التي أرضعته- صلي الله عليه وسلم- صغيراً

ولـد سيـد المرسلـين (صلى الله عليه وسلم) بشـعب بني هاشـم بمكـة في صبيحـة يــوم الاثنين التاسع مـن شـهر ربيـع الأول، لأول عـام مـن حادثـة الفيـل،ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده،فجاء مستبشرًا ودخل به الكعبة، ودعا الله وشكر له‏.‏ واختار له اسم محمد ـ وهذا الاسم لم يكن معروفًا في العرب

الاذاعة المدرسية عن المولد النبوي :-

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حباً بك يا رسول الله محمداً ولأجل رسالتك آمنا برب عظيم كريم كامل الأوصاف، ليرحم ربك من آمن بأنك رسول الهداية على طول الأمد، فلك يا ربي إيماناً ولك يا رسول الله محمداً صلّ الله عليه وسلم قبلات وحنين إلى يوم نبعث يوم الدين فنُسقى من يدك الطاهرة شربةَ ماءٍ فلا نظمأ بعدها أبداً، وسلامي للقاسم وفاطمة وعائشة والبقية، وعلى الخلافاء الراشدين عمر وعثمان وعلي وأبو بكر خير الصحة فاليرضى الله عنهم وعنا بكل إشراقة شمس ونمو زهرة وبقاء حياة إلى يوم نُبعث.

يسرنا نحن الزملاء أن نقدم لكم أجمل برنامج إذاعي لهذا اليوم والذي خصصناه من أجل أن نسدل فيه الستار عن موضوعات خاصة جداً لما يخص المولد النبوي الشريف، فتاعلوا معنا نقطف الثمار الجنية والأزهار الدنية في حلقات ومحطات هذا البرنامج الإذاعي الذي نأمل أنا ومن معي من الزملاء أن يكون مُثري بالمعلومات الكبيرة والتفاصيل الجديدة

قران كريم عن المولد النبوي الشريف

بكل تأكيد خير ما نبدأ به آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب/…..

“مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)”

شكراً للطالب على هذه التلاوة الندية آملين من الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناته اجمعين.

حديث شريف عن المولد النبوي الشريف

ويسعدنا أن نتجول الآن في بستان النبوية فنقطف زهرة من احاديث النبي محمد صلوات ربي عليه وسلامه، ومع الطالب/….. في حديث شريف.

فال رسول الله صلّ الله عليه وسلم “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” صدق رسول الله صلّ الله عليه وسلم…

شكراً جزيلاً للطالب على ما قدم لنا من حديث رائع.

هل تعلم عن المولد النبوي الشريف

الآن نتسابق في التعرف على الفقرا المميزة وهي فقرة “هل تعلم” عن النبي محمد صلّ الله عليه وسلم ومع الطالب/…..

فاليتفضل الطالب مشكوراً

هل تعلم:

1/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين؟

2/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم كان يُكنى بأبو القاسم؟

3/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم قد لد يتيم الأب؟

4/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم كانت مرضعته حليمة السعدية؟

5/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم كان يرعى الغنم؟

6/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم ذو أخلاق حميدة وحسناء من قبل أن يبعث للناس رسولاً؟

7/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم عانى جداً من أجل الحفاظ على هذا الدين؟

8/ هل تعلم ان الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم لم يكن أمياً بل كان ذكياً، وكلمة أمي نسبة إلى أمية وهي مكة المكرمة؟

شكراً للطالب على حسن ما قدم.

سؤال وجواب عن المولد النبوي الشريف

والآن نترككم مع فقرة “سؤال وجواب” والطالب/…..

فوازير:

1/ كم كان عمر الروسل محمد صلّ الله عليه وسلم حين نزل الوحي عليه؟

2/ في أي عام مات الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم؟

3/ كم عدد بنات الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم؟

4/ كم غزوة غزا النبي محمد صلّ الله عليه وسلم؟

5/ بماذا كان يُكنى النبي محمد صلّ الله عليه وسلم؟

6/ كم نبي كان بعد الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم؟

شكراً جزيل الشكر لهذا الطالب.

اناشيد عن المولد النبوي الشريف

وننتقل الآن إلى آخر فقراتنا وهي نشيد عن النبي محمد صلّ الله عليه وسلم؟ والطالب/…..

محمد يا دين الإيمان لك مني قبلاتي

محمد يا أصل الزهرات أنت نبي وحبيبي

يا علم الهدى يا محمد صلّ عليك ربي صلى

يا محمد يا دين الهدى صلّ عليك ربي صلى

اشفع لنا يا رسول الله اشفع..

يا صاحب الخلق القويم

يا صاحب الشهامة في الضيق

لا تنسنى يا حبيبي يا محمد

صلّ الله عليه وسلم

شكراً للطالب على هذا الصوت الندي وهذه الكلمات الحماسية

خاتمة اذاعية عن المولد النبوي الشريف

في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا نحن طلاب/….. تحت قيادة الأستاذ/….. إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر والتقدير لما قدمتموه لنا من حُسن إستماع وتفاعل، إلى أن نلتقي في برنامج إذاعي آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اذاعة عن المولد النبوي :-

اذاعة مدرسية عن المولد النبوي الشريف

قرآن كريم

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((الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ (11))) التوبة

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حديث شريف

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- عن أنس بن مالك : رأيت أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرحوا بشئ لم أرهم فرحوا بشئ أشد منه ، قال رجل : يا رسول الله الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المرء مع من أحب ) صححه الألبانى

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- عن أنس (رضى الله عنه) قال : قال النبى (صلى الله عليه وسلم) : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار ) متفق عليه

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- عن أنس بن مالك (رضى الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) رواه مسلم

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حكمة

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من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض

- من المفيد جداً بل ومن المهم أن تكون مدركاً لعيب واحد من عيوبك، بدلاً أن تكون مدركاً لألفِ عيب للآخرين. - ايكهارت تول.

- من خاف من الله خوف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء. – الفضيل بن عياض.

- ليس السخاء بأن تعطيني ما أنا في حاجة اليه أكثر منك ، بل السخاء أن تعطيني ما أنت في حاجة اليه أكثر مني. – جبران خليل جبران.

- الصمت أمان من تحريف الكلام، وعصمة من زيغ المنطق، وسلامة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. - الأحنف بن قيس.

- عندما يمشي الكسل في الطريق فلا بد أن يلحقه الفقر. – ارنست همنغواي.

- لا تبحث عن شخص سيحل كل مشاكلك , أبحث عن الشخص الذي لن يسمح بأن تواجهها بمفردك . - مارك توين.

كلمة

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تمتّع نبينا الكريم بكثيرٍ من الفضائل قبل بعثته فقد كان الصادق الأمين في قومه، وهبه الله عز وجل الحكمة والفطنة، وأقرب مثالٍ على ذلك حكمته في حلّ الخلاف الذي حصل بين قبائل قريشٍ عندما اختلفوا فيما بينهم على من سينال فخر حمل الحجر الأسود لوضعه في مكانه بجدار الكعبة، فتجلّت في هذا الموقف حكمة وفطنة سيدنا محمد بأنْ أمَر بإحضار رداءٍ فوضع الحجر في وسطه وشاركت جميع القبائل بحمل هذا الرداء فكانت جميع القبائل راضيةً بهذا الحكم. كان نبيّنا الكريم من المحبين لأهله؛ فعلى الرّغم من الأذى الكبير الذي تعرض له من قِبلهم صفح عنهم عندما مكّنه الله منهم بيوم الفتح العظيم، وله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفضائل التي خصّه بها الخالق العظيم عن باقي الأنبياء والرسل، فعندما خلق الله البشر اصطفى منهم الأنبياء والرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم نبينا الحبيب محمداً الكريم فهو خليل الله.

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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالَمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدِّين …

أوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعته والإقتداء بهديه واتِّباع سُنَّته و توقيره ومحبته صلى الله عليه وسلم فوق محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة ، والتجارة والأموال ، وأوعد من تخلف عن تحقيق ذلك بالعقاب ، فقال سبحانه وتعالى : { قُلْ إِنْ كَانَ ءابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ } [التوبة: 24.[

كان محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خُلقاً وأدباً وأكرمهم و أتقاهم وأنقاهم معاملة . قال عنه ربه عز وجل مادحاً وواصفاً خُلقه الكريم صلى الله عليه وسلم (( وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ )) ]القلم 4 [.

عن أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا " - متفق عليه.

وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت : " ما رأيت أحسن خلقًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم " - رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

وعن عائشة لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ، قالت : ( كان خلقه القرآن) صحيح مسلم.

عن عطاء رضي الله عنه قال : قلت لعبد الله بن عمرو أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ، قال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً وحرزًا للأميين ، أنت عبدي ورسولي ، سميتك المتوكل ، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح بها أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا - رواه البخاري

لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس شرفاً وألطفهم طبعاً وأعدلهم مزاجاً و أسمحهم صلة وأنداهم يداً , لأنه مستغن عن الفانيات بالباقيات الصالحات.

محمد وما أدراك من هو محمد..بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم

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قصيدة

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كل القلوب إلي الحبيب تميل ومعى بهـذا شـــاهد ودليــــل

اما الــدليل إذا ذكرت محمدا ً صارت دموع العارفين تسيل

هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العــــالمين رســـول

يا سيد الكونين يا عــلم الهدى هذا المتيم في حمــــاك نزيــل

لو صــادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة و الــنخـيل جميل

هذا رســول الله هذا المصطفى هذا لـــرب العــــالمين رســول

هذا الــــذي رد العــــيون بكفه لما بدت فوق الـــخدود تسـيل

هذا الغمـــامة ظللته إذا مشى كانت تقيل إذا الــــحبـيب يقيل

هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهــــاجه للسالكين ســـبيل

يــــارب إني قـد مدحـت محمداً فيه ثوابي وللـــــمديــح جزيــل

صلى عليك الله يا عــلم الهدى ما حن مشتـــــاق وســار دليل

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بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاةُ ربي والسلامُ معطرا

يا خاتمَ الرسل الكرام محمدٌ بالوحي والقرآن كنتَ مطهرا

لك يا رسول الله صدقُ محبةٍ وبفيضها شهِد اللسانُ وعبّرا

لك يا رسول الله صدقُ محبةٍ فاقتْ محبةَ كل مَن عاش على الثرى

لك يا رسول الله صدقُ محبةٍ لا تنتهي أبداً ولن تتغيرا

لك يا رسول الله منا نصرةٌ بالفعل والأقوال عما يُفترى

نفديك بالأرواح وهي رخيصةٌ من دون عِرضك بذلها والمشترى

للشر شِرذمةٌ تطاول رسمُها لبستْ بثوب الحقد لوناً أحمرا

قد سولتْ لهمُ نفوسُهم التي خَبُثَتْ ومكرُ القومِ كان مدبَّرا

تبّت يداً غُلَّتْ بِشرّ رسومِها وفعالِها فغدت يميناً أبترا

الدينُ محفوظٌ وسنةُ أحمدٍ والمسلمون