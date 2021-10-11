تراند اليوم : المانيا مباشر .. بث مباشر مباراة ألمانيا ومقدونيا HD مشاهدة beIN Premium 1HD بث مباشر المانيا ومقدونيا الشمالية يلا شوت

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يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا ضد مقدونيا الشمالية fyr macedonia vs germany اليوم الاثنين في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، من المقرر اليوم ان يحل المنتخب الالماني ضيفا ثقيلا علي منتخب مقدونيا الشمالية مساء اليوم الموافق 11 اكتوبر وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه لحساب التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب المواجهه اليوم علي ارضيه ملعب فيليب الثاني أرينا وهو ملعب منتخب مقدونيا الشمالية والذي من المقرر اليوم عليها ان يستقبل نظيره الالماني في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم مباراه المانيا و مقدونيا الشمالية في تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه في مباراه سوف يريد من خلاله المنتخيبن تحقيق نتيجه جيده.

مباراة ألمانيا ومقدونيا الشمالية

منتخب المانيا هو الضيف خلال مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الالماني حاليا هو متصدر مجموعته في التصفيات وهي المجموعه العاشره برصيد 18 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات في التصفيات المؤهله لكاس العالم ومن خلالهم تمكن المنتخب الالماني من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وخسر المنتخب الالماني في مباراه واحده قبل مواجهه اليوم ، المنتخب الالماني كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره الذي لعبها في التصفيات والتي كانت يوم الجمعه الماضيه والتي المنتخب الالماني في هذه الجوله مع منتخب رومانيا وقد حقق المنتخب الالماني الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة ألمانيا ومقدونيا الشمالية

فيما منتخب مقدونيا الشمالية فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب مقدونيا الشمالية حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه العاشره وذلك برصيد 12 نقطه جمعهم منتخب مقدونيا الشمالية بعد ان لعب هو الاخر سبع مباريات في مشوراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم ومن خلال هذه المباريات تمكن منتخب مقدونيا الشمالية من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل ايضا في ثلاث مباريات وخسر في مباراه واحده قبل مواجهه نظيره الالماني الليله ، واخر مباراه لعبها منتخب مقدونيا الشمالية في التصفيات كانت مع منتخب ايسلندا وانتهت بتعادل بهدفين مقابل هدفين.