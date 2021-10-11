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تراند اليوم : نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2021 سوريا ,,, نتائج اختبار القبول بمدارس المتفوقين 2021-2022 ( نتائج المتفوقين 2021 )

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أعلنت وزارة التربية  السورية نتائج اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي للعام الدراسي 2021-2022 .

ويمكنكم تحميلها لجميع المقالات من الأسفل:

دمشق - السابع الأساسي
دمشق - الأول الثانوي

ريف دمشق - السابع الأساسي
ريف دمشق - الأول الثانوي

حلب - السابع الأساسي
حلب - الأول الثانوي

درعا - السابع الأساسي
درعا - الأول الثانوي

دير الزور - السابع الأساسي
دير الزور - الأول الثانوي

حماه - السابع الأساسي
حماه - الأول الثانوي

الحسكة - السابع الأساسي
الحسكة - الأول الثانوي

حمص - السابع الأساسي
حمص - الأول الثانوي

اللاذقية - السابع الأساسي
اللذقية - - الأول الثانوي

القنيطرة - السابع الأساسي
القنيطرة - الأول الثانوي

السويداء - السابع الأساسي
السويداء - الأول الثانوي

طرطوس - السابع الأساسي
طرطوس - الأول الثانوي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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