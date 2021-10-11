تراند اليوم : مسرحية عن المولد النبوي الشريف مكتوبة doc

مع اقتراب حلول ذكرى المولد النبوي، تزداد عمليات البحث من قبل طلاب المدارس عن مسرحية قصيرة مكتوبة عن المولد النبوي ، حيث تقوم عدد كبير من المدارس بالاحتفال بهذه المناسبة الهامة بالاحتفال باقامة المدائح النبوي ، والمسرحيات الدينية احتفالا بالمولد النبوي الشريف ، حيث نقوم بتقديم لكم عدد من المسرحيات المكتوبة والمصورة عن المولد النبوي من خلال المقال التالي :-

مسرحيات قصيرة عن المولد النبوي مكتوبة :-

مسرحية مدرسية قصيرة (فداؤك أيها الحبيب)



شخصية المقدمة

شخصية ساره

شخصية فاطمة

مجموعة الطالبات

شخصية المقدمة تقول:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبدالله ، بعد أن تجرأت بعض الصحف الدانمركية وغيرها من الدول الأوربية على نشر رسوم تسيء إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مما آذانا وجعل الأمة الإسلامية جميعها تنتفض مشاعرها معبرة عن استيائها من الرسوم ومعبرة عن حبها العظيم لرسول الله نبي الأمة، ومما وجب على كل مسلم ومسلمة أن يفعل ما بوسعه للدفاع عن رمز الأمة الأول ومعلهما العظيم ومنقذها من النار،

هو ذا محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

والآن أقدم لكم صديقاتي في عرض (فداؤك أيها الحبيب).

تقف سارة وحدها أولا أمام الجمهور وخلفها مجموعة الطالبات، ترفع يدها اليمنى وتقول:

- هو ذا محمد، إنه أفضل خلق الله أجمعين، إنه المصطفى المختار، ناداه الله من فوق سبع سماوات حين قال (وإنك لعلى خلق عظيم) صدق الله العظيم.

تدخل فاطمة وتقف إلى جانب سارة وتقول: السلام عليك ياساره

سارة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

فاطمة: بوركت يا ساره، ما أعظم هذه الآية وما أروعها

ساره: نعم يا فاطمة وأنا أقولها بملء فمي لأسمع الدنيا كلها

فاطمة: إنه رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي اصطفاه الله على العالمين، قال تعالى (ورفعنا لك ذكرك)

ساره: أجل وهو يسكن في قلوبنا ، ونحن فداؤك أيها الحبيب

فاطمة: الدفاع عن رسول الله واجب على كل مسلم ومسلمة

ساره: علينا أن نقاطع كل من يشتم نبي الأمة الإسلامية

فاطمة: كما يجب علينا إطاعة الرسول الكريم كما أمرنا ربنا عز وجل حين قال (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)

ساره: وعلينا أن نتبعه ونحبه من قلوبنا

فاطمة: ونصلي عليه ونسلم عليه ونثني عليه الخير كله

ساره: ولا ننسى أن نتأدب مع رسول الله بالكلام والفعل

ساره وفاطمة مع بعض: صلى الله عليك يا رسول الله ، محمد بن عبد الله

الجميع: صلى الله عليك يا رسول الله ، محمد بن عبدالله



أنشودة:

أنت الرسول الأحمدُ *** أنت النبيُّ محمدُ

أنت الأمين على الورى *** ذِكرٌ يطيب ويخلدُ

صلى عليك إلهُنا *** وعبادُهُ والفرقدُ

حياك ربي قائماً *** أو ساجداً تتهجدُ

أنت الرسول الأحمد *** أنت النبي محمد

أنت الأمين على الورى *** ذكر يطيب ويخلد

الله ربٌّ واحدٌ *** ما قد مضى له والغدُ

وله المراد كما يرى *** والأمر ينزل يصعدُ

يارائد الخلُق العظيم *** نفوسنا تتوقد

يا صاحب الحوض الشريف *** قلوبنا تتودد

أنت الرسول الأحمد *** أنت النبي محمد

أنت الأمين على الورى *** ذكر يطيب ويخلد

مسرحيات قصيرة عن المولد النبوي مصورة :-