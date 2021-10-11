تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر وليبيا .. مشاهدة مباراة مصر وليبيا 2021 مشاهدة قناة اون تايم سبورة بث مباشر مباراه مصر وليبيا بث مباشر اليوم

مباراه مصر وليبيا بث مباشر اليوم الاثنين ضمن التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم مباراة مصر مباشر ضد ليبيا من خلال قناة ON Time Sport 1 الناقلة في بث مباشر مباراة مصر وليبيا تعليق فهد العتيبي على قنوات SSC، وأحمد شوبير وحاتم بطيشة على ON والتي تقام على ملعب 28 مارس.

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مصر ضد ليبيا libya vs egypt اليوم الاثنين في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، من اجل الاستمرار في صدرا المجموعه عدم الخساره سوف يخرج اليوم المنتخب المصري من ارضه ليحل ضيفا ثقيلا علي المنتخب المنتخب الليبي وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، ومن المقرر اليوم ان يستقبل ملعب 28 مارس في مدينه بنغازي مواجهه منتخب مصر ونظيره الليبي وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في المجموعه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 11 اكتوبر مصر و ليبيا في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والعاشره مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يريد من خلاله كل منتخب الخروج من المباراه بنتيجه جيده.

مباراة مصر وليبيا

منتخب مصر يدخل مواجهه اليوم وهو الضيف وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب المصري كان قد نجح في مباراه الذهاب مع منتخب ليبيا في تحقيق الانتصار والتي كانت يوم الجمعه الماضيه في ملعب برج العرب وذلك في الجوله الثالثه من التصفيات الافريقيه وقد حقق منتخبان الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، وبهذه النيجه يكون حاليا منتخبان هو متصدر جدول ترتيب المجموعه السادسه من التصفيات وذلك برصيد 7 نقاط جمعهم منتخبان بعد ان لعب ثلاث مباريات الي الان في مشوراه في التصفيات ومن خلالهم تمكن منتخبان من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده.

موعد مباراة مصر وليبيا

وعلي الجانب الاخر منتخب ليبيا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك في مباراه الاياب مع منتخبان الوطني في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الليبي قبل مباراته مع منتخبان في المجموعه حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر ثلاث مباريات الي الان في مشوراه في المجموعه وتمكن المنتخب الليبي من تحقيق الانتصار في اول مبارتان له في التصفيات وخسر مباراه واحده والتي كانت مع منتخبان يوم الجمعه الماضيه في الجوله الثالثه وانتهت المباراه بفوز المنتخب المصري بنتيجه هدف مقابل لاشئ لمنتخب ليبيا.