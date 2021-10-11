تراند اليوم : رجيم 5 أيام للحصول على بطن مسطح

تواجه الكثير من السيدات مشكلة الكرش البارز من الجسم بحيث يصعب عليهن التخلص منه مع ازدياد الوزن، فازدياد الوزن يساهم في زيادة بروز الكرش، فيسبب منظر غير لائق، فبالتالي تبحث الكثير من السيدات على حل لمشكلة الكرش غالباً ما يكون الرجيم القاسي هو الطريق للقضاء على الكرش أو التخفيف منه.

*رجيم 5 أيام للحصول على بطن مسطح.

الفطور.

نصف كاس شوفان أو كينوا مطهو.

أضيفي القرفة إلى كوب من الحليب قليل الدسم.

بإمكانك احتساء الشاي والقهوة بحرية لكن دون إضافة السكر أو المحليات.

وجبة خفيفة بين الفطور والغداء: 10 حبات لوز ومقدار كوب فراولة.

الغداء

سلطة تتضمن بعض الخضار النيئة أو المسلوقة مع شرائح من الدجاج أو السمك.

يمكنك تناول السلطات بحرية عندما تشعرين بالجوع.

العشاء