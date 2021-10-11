تراند اليوم : رجيم السوائل لمدة اسبوع مجرب

ساقدم لكم رجيم السوائل لمدة اسبوع ليتمكن الجميع من الذين يبحثون عن نظام جديد وناجع في خسارة الوزن ان يخسر وزنة بصورة امنة وبصورة بعيدة عن كل المخاطر التي تكمن وراء خسارة الوزن بصور ة تقليدة بحتة، رجيم السوائل لمدة اسبوع رجيم جديد من نوعة يعتمد على السوائل بصور اساسية ويجب ان يتناول الانسان في هذا الرجيم كل ما هو مفيد للجسم من السوائل التي تحتوي على جميع القيم الغذائية .

في اليوم الأول من رجيم السوائل لمدة اسبوع.

في اليوم الاول من هذا الرجيم يجب ان يتناول في وجبة الافطار كاس من عصير الليمون وفي الغداء يجب ان يتناول كوب من شوربة الدجاج ويجب ان تكون خالية من الدهون بالاضافة الي علبة زبادي

في اليوم الثاني من رجيم السوائل لمدة اسبوع .

في اليوم الثاني من رجيم السوائل لمدة اسبوع يجب ان يتناول كاس من عصير البرتقال في وجبة الافطار ويجب ان يتناول قطعة من الدجاج وخاصة من منطقة الصدر بالاضافة الي كوب من الشوربة ومحبذ ان تكون شوربة خضار.

اليوم الثالث من رجيم السوائل لمدة اسبوع .

في اليوم الثالث من رجميم السوائل لمدة اسبوع يجب ان يتناول كاس من عصير الكيوي في وجبة الافطار وفي الغذاء يجب ان يتناول قطعة من اللحم بشرط ان تكون خالية من الدهون بالاضافة الي علبة زبادي وفي العشاء يتناول كاس من العصير ويحبذا ان يكون برتقال بالاضافة الي علبة زبادي

اليوم الرابع من رجيم السوائل لمدة اسبوع

في هذا الرجيم وفي اليوم الرابع من هذا الرجيم يجب على الانسان ان يتناول في الافطار كاس من عصير الجريب فروت وفي وجبة الغداء يجب ان يتناول قطعة من السمك بشرط ان يكون السمك مشوي بالضافة الي كوب من شورة الفطر المشروم وفي العشاء كوب من عصير الليمون بالاضافة الي علبة زبادي منزوعة الدسم

اليوم الخامس من رجيم السوائل لمدة اسبوع

في اليوم الخامس من رجيم السوائل لمدة اسبوع يجب ان يتناول في وجبة الافطار كوب من العصير ويحبذ ان يكون هذه المرة كاس حليب بشرط ان يكون هذا الحليب طازج وفي الغذاء يتناول شوربة دجاج خالية من الدهون بالاضافة الي كاس من عصير التفاح وفي العشاء يجب ان يتناول كاس من عصير الكوكتيل بالضافة الي علبة زبادي

اليوم السادس من رجيم السوائل لمدة اسبوع

هذه المرة في وجبة الافطاريجب ان يتناول كاس من الشاي الاخضر وفي الغذاء يجب ان يتناول طبق كبير من السلطة ويحبذا ان تكون سلطة خضار بالاضافة الي كاس من الشوربة ويحبذ ان تكون الشوربة شوربة خضار وفي وجبة العشاء يجب ان يتناول عصير مع علبة زبادي

اليوم السابع من رجيم السوائل لمدة اسبوع

في اليوم الاخير من رجيم السوائل لمدة اسبوع سيكون على متبع الرجيم يجب ان يتناول في وجبة الفطور كوب من العصير وعلبة زبادي وفي الغداء يجب ان يتناول قطعة لم خالية من الدهون وفي العشاء كوب من العصير مع علبة زبادي

هذا هو رجيم السوائل لمدة اسبوع نقدمه لكم لكل من يريد ان يخسر الوزن بهذا الرجيم الذي يمكن ان يخسر فيه الانسان كل ما يريد من الوزن بصورة امنة وغير مضرة للجسم وفي الختام اتمني لكم خسارة الوزن بصور امنة