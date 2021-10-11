تراند اليوم : رجيم صحى لانقاص الوزن

أفض أنواع الريجيم هي رجيم صحى لانقاص الوزن حيثُ يَعمل على إنقاص الوزن دون إجهاد الجسم أو التسبب في أي أضرار أو أعراض جانبية قد تؤدي إلى التأثير عَلى وظائف أعضاء الجسم، ويُوجد العديد من برامج الريجيم التي يُمكن إتّباعها لكنّنا إنتقينا لكم أفضل أنواع الريجيم التِي يُمكن إتّباعها لإنقاص الوزن في أقلّ فترة مُمكنة دون أن يؤثر ذلك على جِسم الإنسان أو على أدائه لأعماله اليوميّة.

*رجيم صحي لانقاص الوزن بسرعة.

يتم إتّباع هذه التعليمات خلال الأسبوع الأوّل من بداية الرجيم، حيث تم إعداد هذا البرنامج من قبل فريق من خبراء التخسيس، وستلاحظون أن البرنامج مختلف عمّا مر عليكم مسبقا في العديد من برامج التخسيس.

اليوم الأول.

يعتصر على هذه الأغذية كوب من الحليب + شريحة واحدة من الخبز المحمص + حفنة من المكسرات الغير مملحة أو تستبدل بـ ٤ ملاعق فول أو قطعة جبنة حجم كف الأيد ملح خفيف + ١ زبادي ، الغداء: شوربة فراخ ملح خفيف + ربع دجاجة بدون جلد + سلطة الحمص + ٤٤ ملاعق أرز + قطعة أو قطعتين من البقلاوة بعد ثلاثة ساعات من الإفطار .

اليوم الثاني.

يتم زيادة عدد الأطعمة مع تغيير نوعيتها ويشمل الحبوب المعتمدة على القمح مع الحليب أو بيضتين مسلوقتين و قطعة جبنة حجم كف اليد + ربع رغيف + تفاحة أو موزة ، الغداء: نصف دجاجة مع الأرز المسلوق ” نسبة خفيفة من الزيت ” + طبق اي نوع خضار مطبوخ متسوط + سلطة خضراء + سلطة فواكه بعد الفطور بثلاثة ساعات .

اليوم الثالث .

ويتم فيه تغير في نوعية الأطعمة وهي : ٢ بيضة مسلوقة أو بيضتين مقليتين + ١ بطاطس محمرة + ١ زبادي ،الغداء : نصف فرخة مقلية في الزيت + شوربة + ٤ ملاعق مكرونة + طبق حلوى مشكل بعد الفطار بثلاثة ساعات

اليوم الرابع

ويشتمل على الأطعمة بهذه النسب: ١ رغيف قمح غامق + جبنة + طماطم وخيار + ١ زبادي ، الغداء: ٢ قطعة لحم محمر + ٤ ملاعق أرز + شوربة عدس أو كريمة + طبق خضار مطبوخ + ٣ ثمرة فاكهة بعد الفطار بساعتين

اليوم الخامس

لا يشتمل على اللحوم ونكتفي بي: ١ بطاطس محمرة + ٢ زبادي أو ١ بطاطس بورية + زيادي + نصف رغيف بلدي الغداء ٤ قطع بطاطس ” صنية بطاطس ” + شوربة + ٣ ملاعق أرز + سلطة + قطعة كيك

سادس يوم

يكن فيه السمك هو الوجبة الرئيسية ضمن المقادير التالية ٢ بيضة مقلية + نصف رغيف بلدي + قطعة جبن + ١ زبادي الغداء: ٢ سمك مشوي + ٨ ملاعق أرز + سلطة + ٣ قطع باذنجان مقلي + ٣ ثمرة فاكة

اليوم السابع

والأخير والذي ستلاحضون فيه الفارف الكبير في الوزن وبإمكانك مالإستمرار على هذ الرجيم فترة ٢ بيضة مسلوقة + ٢ ملعقة فول + رغيف سن + خيار أو خس ، الغداء: شوربة + ٥ ملاعق أرز + ربع فرخة محمرة + طبق خضار مطبوخ + قطعة حلوى