تراند اليوم : الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح .. فحص تصاريح تجار غزة 2021 - 2022 .. فحص تصاريح التجارة غزة برقم الهوية

يمكنكم تجارنا ورجال الأعمال عبر الشؤون المدنية غزة فحص التصاريح الخاصة بكم وحصولها على موافقات من الاحتلال الإسرائيلي من عدمه، ويدخل ألاف السكان من قطاع غزة إلى موقع الشؤون المدنية غزة قسم فحص التصاريح مع إعلان الشؤون المدنية فتح باب التسجيل من خلال بطاقة الهوية وحاجتها إلى 2600 إسم جديد.

وكان يصل أعداد التصاريح الممنوحة لقطاع غزة 7 ألاف تصريح تجارة معظمها تعود لعمال فلسطينيين يعملون بالداخل المحتل.

وتتيح وزارة الشؤون المدنية رابط فحص تصاريح تجار غزة 2021 والتي تشمل 7 ألاف تاجر فلسطيني منهم 500 من حملة بطاقات bmc. وزادت عمليات فحص تصاريح التجارة غزة مع إعلان الجانب الإسرائيلي فتح معبر إيرز بشكل طبيعي أمام حركة التجار بعد منع دام لأكثر من 18 شهراً بسبب جائحة كورونا.

فحص تصاريح تجار غزة 2021

وفتح باب فحص تصاريح تجار غزة 2021 عقب إعلان الطرف الاسرائيلي الموافقة على خروج 500 كبار التجار و1000 تاجر عادي ليضاف إليهم 1800 أخرين، وبعدما فتح الكوتة كاملة لتجار غزة البالغة 7 ألاف تصريحاً.

فحص تصاريح التجارة غزة

ويمكن فحص تصاريح التجارة لقطاع غزة من خلال موقع الشؤون المدنية من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية.

للشكاوى يرجى التواصل من خلال صفحة الشكاوى , رقم الهاتف 082883307 او الجوال 0598103034

للاستفسار التواصل مع العلاقات العامة من خلال صفحة اتصل بنا , رقم الهاتف 082829652 او الجوال 0598610107