تراند اليوم : نتائج المراسلة 2021 الاستدراكية

تدور عمليات بحث مكثفة على نتائج المراسلة 2021 الاستدراكية وسط حالة من الترقب من أهلنا في الجزائر عن إعلان نتائج المراسلة 2021 الاستدراكية في أي لحظة عبر رابط مخصص من الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد في الجزائر.

وكما هو معلوم قد منح الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد فرصة أخرى للمتعلمين إعادة الفرض الالكتروني لراسبين في الدورة العادية، وهذا من أجل اعطائهم فرصة أخرى لتحقيق النجاح.

ومن جهة أخرى قد أعلن الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد ONEFD، عن موعد انطلاق تسجيلات الدراسة بالمراسلة للمتعلمين الجدد و القدامي، والرزنامة تسجيلات الدراسة بالمراسلة المتعلمين ستكون كالتالي:

يمكنك الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة ONFED، وذلك بإتباع الخطوات التالية البسيطة وستكون كالتالي:

المتعلمين الجدد: من 15 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2021.

المتعلمين السابقين: بداية من 26 سبتمبر.

الدخول إلى الأرضية الخاصة بإعلان نتائج.

كتابة رقم التسجيل. كتابة تاريخ الميلاد. كتابة رمز التأكيد. ثم قم بالضغط على استعراض.

يمكنك الولوج إلى المنصة الديوان الوطني للتعليم عن بعد من أجل الإطلاع على نتائج الدورة الإستدراكية لامتحانات المتمدرسين بالمراسلة من خلال الرابط التالي:

http://www.onefd.edu.dz/