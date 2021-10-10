تراند اليوم : مباراة موريتانيا ضد تونس بث مباشر .. تونس وموريتانيا بث مباشر مشاهدة مباراة تونس موريتانيا بث مباشرHD

ننقل لكم ضمن متابعتنا المتواصلة في لفتة رياضية مباراة موريتانيا ضد تونس في بث مباشر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتبث مباراة تونس وموريتانيا على قناة SSC Sport الناقلة للأحداث المباراة بشكل مباشر في لتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم الجولة الرابعة

تعتبر قناة س سي سي السعودية أحد أشهر القنوات الرياضية التي يتابعها الملايين من عشاق الساحة المستديرة، بينما تعتبر هذه القناة من القنوات التي تعرض كافة المباريات المحلية السعودية والدولية مثل الدري الأسباي ومباريات كأس العالم، كما أن هذه القناة تقدم العديد من البرامج الرياضية التي تهدف الي تحليل المباريات القائمة، وتسرد لكم جداول المباريات، ومن المتوقع أن تعرض هذه القناة كافة مباريات كأس العالم لهذا العام المقام في روسيا، وفي هذا المقال سنضع بين أيديكم جدول يوضح لكم تردد قناة stc السعوديه الجديد 2022.

احدث تردد قناة scc السعوديه الجديد 2022

في هذه الفقرة سنقدم لكم جدول يوضح أحدث تردد قناة scc السعوديه الجديد 2022، وهي أخر وأحدث الترددات التي تم طرحها من قبل إدارة القناة، فكل ما عليكم هو إعادة توجيه جهاز الإستقبال الخاص بكم بالتردد الجديد.

القمرالصناعي التردد الاستقطاب معدل الرمز التصحيح القناة نايل سات 12523 12149 أفقي 27500 5/6 القنوات الرياضية من 1-6 بنظام HD عرب سات 11967 عمودي 30000 5/6 القنوات الرياضية من 1-6 بنظام SD

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه تونس ضد موريتانيا mauritania vs tunisia اليوم الاحد في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، حيث من المقرر اليوم ان يحل المنتخب التونسي ضيفا ثقيلا مساء اليوم الموافق 10 اكتوبر علي منتخب موريتانيا وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه ضمن منافسات الاياب من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مواجهه تونس و موريتانيا الليله علي ارضيه ملعب نواكشوط معقل منتخب موريتانيا والذي سوف يستقبل عليه نظيره التونسي وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم مباراه تونس و موريتانيا في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل منتخب الخروج من المباراه بنتيجه جيده من اجل تعزيز مركزه.

مباراة تونس وموريتانيا

منتخب تونس هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب التونسي قبل مباراته مع خصمه منتخب موريتانيا كان قد نجح في تحقيق الانتصار في مواجهه الذهاب وذلك يوم الخميس الماضي في الجوله الثالثه من التصفيات وقد حقق المنتخب التونسي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ وهي اخر مباراه لعبها منتخب تونس قبل مواجهه اليوم ، وحاليا منتخب تونس هو صاحب متصدر جدول ترتيب المجموعه الثانيه من التصفيات برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض ثلاث مباريات في مشوراه في التصفيات وحقق المنتخب التونسي الانتصار في الثلاث مباريات الذي لعبها الي الان في المجموعه.

موعد مباراة تونس وموريتانيا

فيما منتخب موريتانيا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الذهاب من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخب موريتانيا قبل مباراته مع تونس حاليا هو صاحب المركز الرابع الاخير في جدول ترتيب المجموعه الثانيه من التصفيات بدون رصيد وذلك بعد ان لعب ثلاث مباريات الي الان في مشوراه في هذه التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 وخسر منتخب موريتانيا الثلاث مباريات الذي لعبهم الي الان في المجموعه ، وكانت اخر مباراه لعبها منتخب موريتانيا قبل مواجهه اليوم كانت مع خصمه في مواجهه اليوم منتخب تونس وذلك في الجوله الثالثه من التصفيات وقد خسر منتخب موريتانيا هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ لمنتخب موريتانيا.