تراند اليوم : موضوع تعبير عن حرب سته اكتوبر

موضوع تعبير عن حرب سته اكتوبر ,الحرب هي صراع بين دولتين او اكثر او نزاع بينهم ، حيث تهدف الى تحقيق الكثير من الاهداف ،حيث اعادة التوزيعات السياسية ، او التوزيعات الجغرافية للدول، حيث تتم الحرب بستخدام الكثير من انواع الاسلحة الحربية ، حيث تعددت العديد من الحروب حول العالم مثال ذالك الحرب العالمية الاولى وايضاً الحرب العالمية الثانية.

قامت حرب اكتوبر بين القوات المصرية المتعاونة وبين القوات السورية ، حيث كان ذالك اليوم في السادس من اكتوبر وذالك عام 1973م، الذي يوافق العاشر من رمضان ، حيث تعرف بحرب تشرين ، وتعتبر ذالك الحرب لمواجهة القوات الاسرائيلية التي اخذت الاراضي المصرية وسيطرت عليها ايضاً، وكان الهدف من الحرب هو استرداد القوات المصرية الاراضي من سيناء وايضاً هضبة الجولان .

حيث قامت القوات المصرية والقوات السورية ، بالهجوم على القوات الاسرائيلية في 6 اكتوبر وذالك عام 1973، وشنت القوات السورية الهجوم على القوات الاسرائيلية وذالك في هضبة الجولان، وايضاً قامت القوات المصرية بمهاجمة القوات الصهيونية في قناة السويس ،وايضاً في صحراء سيناء .

وتم الهجوم من قبل القوات المصرية والقوات السورية على القوات الاسرائيلية وذالك في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم السبت الموافق العاشر من شهر رمضان المبارك، وحققت القوات المصرية النجاحات الكبيرة لانه تم اختراق خط بارليف الذي عملت القوات الاسرائيلية على تحصينه، وذالك بشكل ضخم وكبير، حيث يعتبر خط بارليف لدى القوات الاسرائيلية هو خط الدفاع الاول عنهم، حيث من المستحيل تحطيمه.

ويعتبر خط بارليف هو سلسلة من المنشأت العسكرية للطرق، حيث جمعت القوات المصرية جنودها ، وخططت بخطة محكمة وذالك من اجل تحطيم الخط المنبع ، ومن النواحي الاخرى حيث استطاعت القوات السورية من اختراق القوة العسكرية ، للقوات الصهيونية والتحصينات التي عدتها القوات الاسرائيلية في هضبة الجولان.

حيث استطاعت الجيوش السورية من ارجاع جبل الشيخ حيث اعطاهم مناعة وقوة وذالك من اجل التغلب على القوات الاسرائيلية ، وفي الوقت الذي كان يساند الاتحاد السوفيتي الجيوش المصرية والسورية ، كانت الولايات الامريكية المتحدة تساند الجيوش الاسرائيلية ، حيث شاهدت الولايات الامريكية المتحدة الخسائر الكبيرة التي الحقت بالجيوش الاسرائيلية ،تدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي من اجل ايقاف النيران على القوات الاسرائيلية.

ماهي اسباب حرب6 أكتوبر

السبب الرئيسي في حرب 6 أكتوبر هو النزاع الذي دام من حرب عام 1967م، وكان ذالك من الامم المتحدة الامريكية ، حيث انها اصدرت القرار بدعوة الاسرائيليين للانسحاب من الاراضي المحتلة ، حيث ان اسرائيل لم تنفذ ذالك القرار ، حيث قام الرئيس انور السادات من اجل استرداد سيناء وذالك عن طريق الاتفاقيات الدبلوماسية ،حيث قام بالعرض بأنه يعمل على فتح قناة السويس ،وعند انسحاب الاسرائيليين من ممرى والجدى وذالك في شبه الجزيرة في سيناء.

معلومات عن حرب 6أكتوبر

حيث عمل الرئيس انور السادات على عرضه للاستئناف الخاص بالعلاقات الدبلوماسية مع الولايات الامريكية ، وذالك كان من اجل التوقع بالاسرائيليين ، على الاتفاقيات التي دارت للسلام، حيث ان اسرائيل ترفض ذالك الاتفاقيات بتاتاً، وذالك من انسحابها من الاراضي المصرية المحتلة ، وكان ذالك من اول الاسباب التي ادت الى اندلاع حرب 6 أكتوبر.

ويوجد لحرب 6 أكتوبر الكثير من المسميات ، ومن ذالك المسميات حرب رمضان وايضاً الحرب العربية الاسرائيلية ، حيث بدأت الحرب في شهر رمضان المبارك ، وبذالك نكون قد وضحنا لكم موضوع عن حرب6 أكتوبر ،كونوا بالقرب من موقعنا دائماً حيث كل جديد، لنضع بين ايديكم افضل المواضيع الجديدة، نسعد بكم دائماً زوارنا الكرام ،ونتشرف بوجودكم في الموقع واهلا وسهلا بكم دائماً دمتم بكل خير.