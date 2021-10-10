تراند اليوم : مباراة البرازيل مباشر .. بث مباشر مباراة البرازيل وكولمبيا HD مباراة البرازيل اليوم ضد كولومبيا HD البرازيل وكولمبيا مباشر

بثت قناة beIN Premium 1HD مباشرة مباراة البرازيل وكولمبيا في الجولة الخامسة من تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم، ويمكنكم حصرياً مشاهدة مباراة البرازيل وكولمبيا بث مباشر مباراة البرازيل بدون تقطيع وجودة عالية عبر نافذة مخصصة في موقع الخليج 365 نقلاً عن يلا شوت مباشر مباراة البرازيل وكولمبيا .

ويعلق على بث مباراة البرازيل وكولمبيا مباشر حسن العيدروس علماص بأن مباراة البرازيل وكولمبيا تقام على ملعب الميتروبوليتانو.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه البرازيل ضد كولمبيا colombia vs brazil اليوم الاحد في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، لمباراه الثانيه يخوض المنتخب البرازيلي مباراته العاشره في التصفيات خارج ارضه وذلك عندماا يحل ضيفا ثقيلا علي منتخب كولمبيا مساء اليوم الموافق 10 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه من تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، ومن المقرر اليوم ان تقام مباراه البرازيل و كولمبيا علي ارضيه ملعب الميتروبوليتانو معقل المنتخب الكولومبي والذي سوف يستقبل اليوم نظيره البرازيلي في مواجهه سوف يبحث من خلاله كل منتخب تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه ، وسوف تبدا اليوم الاحد مباراه البرازيل و كولمبيا في تمام الساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت القاهره والثانيه عشر مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة البرازيل وكولمبيا

منتخب البرازيل هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب البرازيلي قادم من الانتصار في مباراته الاخيره في التصفيات والتي المنتخب البرازيلي في هذه المباراه مع منتخب فنزويلا يوم الجمعه الماضيه وقد حقق المنتخب البرازيلي الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، وقبل مواجهه اليوم منتخب البرازيل هو صاحب المركز الاول في التصفيات المؤهله لكاس العالم وذلك برصيد 27 نقطه جمعهم المنتخب البرازيلي بعد ان لعب 9 مباريات الي الان في التصفيات وحقق المنتخب البرازيلي في التاسع مباريات الذي لعبهم الي الان في التصفيات.

موعد مباراة البرازيل وكولمبيا

بينما منتخب كولمبيا فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الكولومبي حاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب التصفيات المؤهله لكاس العالم برصيد 14 نقطه وذلك بعد ان عشر مباريات الي الان في التصفيات المؤهله لكاس العالم من خلال هذه المباريات حقق المنتخب الكولومبي الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في خمس مباريات وخسر المنتخب الكولومبي في مبارتان قبل مواجهه المنتخب البرازيلي اليوم ، واخر مباراه لعبها منتخب كولمبيا في التصفيات كانت مع منتخب اوروغواي يوم الجمعه وقد تعادل المنتخب الكولومبي في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف.