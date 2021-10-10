تراند اليوم : اذاعه مدرسيه عن حرب اكتوبر مكتوبه

يتقدم "الخليج 365" للعشب المصري بكافة التهاني والتبريكات بمناسبة حلول انتصار اكتوبر المجيد والذي انتصر من خلاله الجيش المصري على الجيش الاسرائيلي في حرب قاسية، ونقدم لكم اذاعه مدرسيه عن حرب اكتوبر مكتوبه.

كما ونضع لكم اليوم اذاعة مدرسية متكاملة عن 6 اكتوبر ، وفقرة هل تعلم خاصة بحرب 6 اكتوبر ، حيث يسعى الكثير من طلاب وطالبات بالبحث عن معلومات هامة لفقرة هل تعلم عن حرب 6 اكتوبر للاذاعة المدرسية والخاصة بحرب اكتوبر المجيد و مقدمة اذاعة مدرسية عن 6 اكتوبر مكتوبة وكاملة بجميع الفقرات والتي ننشرها لكم اليوم لجميع الطلاب والطالبات في مصر.

تطل خلال أيام ذكرى حرب 6 أكتوبر والتي خاضها المصرين ضد الاحتلال الاسرائيلي ، والتي لها قيمة كبيرة وعظيمة في نفوس الشعب المصري، الذي يتخذ من ذكراها يوم اجزة رسمي لجميع الموظفين والطلاب والبنوك في مصر ، كما وتقام عدد من الاحتفالات المتنوعة داخل مصر بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.

هل تعلم عن حرب 6 اكتوبر :-

وزير الدفاع السابق موشيه يعالون كان يبلغ من العمر 23 عاما، وكان جنديا احتياطيا ولا يحب الحياة العسكرية.



كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبلغ 24 عاما أثناء الحرب، وكان عائدا من الولايات المتحدة حيث يدرس، وانضم لفرقة "سيريت ميتكال" التي كانت على خط النار مع مصر.



وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان كان يؤيد حتمية عودة سيناء إلى مصر قبل الحرب.



الوفد السوري الذي نسق مع مصر الهجوم على إسرائيل جاء إلى الإسكندرية على متن باخرة روسية بجوازات سفر مصرية ودخلوا على أنهم سياح.



رفض آريئيل شارون تنفيذ الأوامر العسكرية أثناء حرب أكتوبر وأغلق الاتصال مع الجنرال شموئيل جونين وقال له: "دعني وشأني لا يمكنني فعل شيء".



الملازم أول معتز الشرقاوي هو من قتل الجنرال يشايهو جافيتش قائد المنطقة الجنوبية في سيناء.



الرقيب محمد حسين محمود سعد كان أول شهيد على جبهة سيناء خلال حرب أكتوبر طبقا لبلاغات الوحدات القتالية على الجبهة.



بعد هزيمة الجيش السوري في الجولان بدأ في حرب استنزاف مع الجانب الإسرائيلي لمدة 80 يوما لتنتهي في 31 مارس 1974.



أثناء شهادة اللواء يسرائيل طال نائب رئيس الأركان العامة الإسرائيلية، عن حرب أكتوبر قال إنه لولا ارتكاب سوريا خطأ بدائيا فى المسرح البرى للحرب لكانت إسرائيل خسرت مرتفعات الجولان بأكملها، وإن عدم إرسال سوريا كتيبة مشاه للسيطرة على الأرض التى استعادتها كان الخطيئة الأكبر فى معركتها ضد إسرائيل.



اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه دايان على قادة الجيش الإسرائيلي ترك الجرحى والاستسلام والانسحاب على بعد 30 كيلو مترا من القناة.

ننشر لكم اليوم اذاعة مدرسية عن 6 اكتوبر والتي يبحث عنها عدد كبير من طلاب المدارس وهي كالتالي :-

اذاعة مدرسية عن حرب 6 أكتوبر :-

بسم الله الرحمن الرحيم

صباح الخير يا مصر يا أحلي 3 الوان و نسر يا جنة في أرض ربي في وسط الدنيا قصر

صباح العزة و الأصالة صباح الحرية والكرامة

صباح النصر عليكى يا مصر

السيد الفاضل مدير المدرسة .... معلمينا الأجلاء ... زملائي و زميلاتي

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ... مع إشراقة صباح جديد و يوم حافل بالعلم المفيد نحييكم ويسعدنا أن نقدم برنامجنا الاذاعي لهذا اليوم



سيظل شهر اكتوبر يذكرنا بأعظم الذكريات، ‬ذكريات النصر الكبير، ‬ذكريات استرداد الكرامة المصرية والعربية، ‬ذكريات البطولات والتضحيات، ‬شهر الإتحاد والانصهار بين كل المصريين من اجل استرداد الارض المحتلة، ‬وتلقين العدو الاسرائيلي العبر والدروس من المصريين والعرب الذين ساندوا ودعموا مصر في هذه الحرب‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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يا قارئ القرآن داوِ قلوبنا ....... بتلاوةٍ تزدانُ بالتجويد

إقرأ لعل الله يوقظ غافلاً من قومنا ...... ويلينُ قلب عنيد

- وخيرُ بداية لكل بداية آيات عطرة من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعنا الطالب …………………………………………..

- صدق الله العظيم و بلغ رسوله الكريم و نحن علي ذلك من الشاهدين و من الشاكرين

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- و ثان فقراتنا و الحديث الشريف و الطالب .....................

- يرفرف العلم المصري الحبيب في كل مكان.. احتفالا بالذكري الثالثة و الأربعين لنصر أكتوبر العظيم.. يجسد العلم الذي رفعه أبناء القوات المسلحة الأبطال علي الضفة الشرقية للقناة منذ ثلاث و أربعين عاما.. كل معاني العزيمة والإرادة والانتصار.. وهو النصر الذي غير تاريخ المنطقة..

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اسرع كلمة هي الوقت و أجمل كلمة هي الوطن و أعز كلمة هي الله عز و جل والآن مع و نبذة عن ما حدث يوم السادس من أكتوبر

والطالب...............................

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أحببنا أن نحضر معنا كلمات عسى أن تأخذ مقعدها في آذانكم . و فائدتها في قلوبكم .. لتكون نبراس يومكم هذا.... والآن مع كلمة الرئيس الراحل السادات فى حرب اكتوبر والطالب……………………………..

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مع نشيد الجيش المصري, القصيدة كانت إهداء من الشاعر فاروق جويدة للقوات المسلحة المصرية , و الطالب .........................

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ولكل صباح كلمات نبحر لكم فيها في موانئ المعرفة مع أجمل ما قيل عن حرب أكتوبر العظيمة و الطالب ........................

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أخيراً لكم شكري واعتزازي ونسأل الله العظيم أن يوفقنا جميعا و نتمنى لكم يوماً دراسياً موفقا ً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من خطاب الرئيس الراحل محمد انور السادات بطل الحرب والسلام فى اكتوبر 73

إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً أمام عملية يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ ولست اتجاوز اذا قلت أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم ٦ أكتوبر ٧٣ حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من إقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياز خط بارليف المنيع وعبور الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه

لقد كانت المخاطرة كبيرة والتضحيات عظيمة لمعركة ٦ أكتوبر خلال الساعات الست الأولي من حربنا كانت هائلة فقد العدو توازنه إلي هذه اللحظة وإذا كنا نقول ذلك اعتزازاً وبعض الاعتزاز إيمان فان الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا و بإسم هذا الشعب و بإسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة ثقتنا في قياداتها التي خططت وثقتنا في شبابها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم ، ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة في قدرتها علي إستيعاب هذا السلاح ..

أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف إنه قد أصبح له درع وسيف

نبذة عن ما حدث يوم السادس من أكتوبر

عبرت 220 طائرة مصرية الساعة 2.05 ظهرا يوم السادس من اكتوبر قناة السويس على ارتفاع منخفض لضرب الأهداف الإسرائيلية بسيناء وقد حققت هذه الضربة هدفها بنجاح وخسرت مصر 11 طائرة فقط منها طائرة بقيادة عاطف السادات أخو الرئيس الراحل أنور السادات , فى نفس الوقت قام أكثر من 2000 مدفع من مختلف الأعيرة على طول الجبهة بقصف مواقع الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشرقية لقناة السويس ـ سيناء ـ واستمر القصف 53 دقيقة , فى نفس الوقت ايضا قامت قوات الجيش الثاني المصري بقيادة اللواء سعد الدين مأمون وقوات الجيش الثالث بقيادة اللواء عبد المنعم واصل بعبور القناة على دفعات متتالية على أنواع مختلفة من الزوارق المطاطية والخشبية ليعبر جنودنا البواسل قناه السويس و تشهد أرض سيناء الغالية تضحيات المصريين الابطال لتعلو كلمه الله أكبر لتصل عنان السماء و يشهد العالم أجمع على نصر الشعب المصري العظيم على العدو الصهيوني الإسرائيلي

رحم الله القائد السادات والتحية والتقدير لرجال القوات المسلحة الأبطال وشهدائها الابرار

اسكنهم الله فسيح جناته

أجمل ما قيل عن حرب أكتوبر العظيمة

فاجأتنا حرب أكتوبر على نحو لم نكن نتوقعه ، و لم تحذرنا أية حكومة أجنبية بوجود أى خطط محددة لأى هجوم عربى .

هنري كيسنجر -وزير خارجية الولايات المتحدة 28 / 12 / 1973

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إن الأمر المؤكد أن الجيش الإسرائيلي قد أخفق ، فلا يزال المصريون يدفعون قواتهم و معداتهم عبر الجسور الأحد عشر التي أقاموها و التي لم تستطع الطائرات الاسرائيلية تدمير أى منها ، إن الامر الواضح للجيش الإسرائيلي هو زيادة تصميم الجنود المصريين و قتالهم الشرس من أجل استرداد أراضيهم ، ثم المغزى العميق الذى تنطوي عليه قدرتهم المتزايدة و كفاءتهم الملحوظة فى إدارة شبكة الصواريخ المصرية المضادة للطائرات

هنري ستانهوب المراسل العسكري لصحيفة التايمز

14 / 10 / 1973

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لقد تحدثنا أكثر من اللازم قبل أكتوبر 1973 و كان ذلك يمثل إحدى مشكلاتنا فقد تعلم المصريون كيف يقاتلون بينما تعلمنا نحن كيف نتكلم لقد كانوا صبورين كما كانت بياناتهم أكثر واقعية منا ، كانوا يعلنون الحقائق تماما حتى بدا العالم الخارجي يثق فى أقوالهم و بياناتهم

حاييم هرتزوج - الرئيس الإسرائيلي السابق

--------------------------------------------------------------------عبرنا الهزيمة بعبورنا الى سيناء و مهما تكن نتيجة المعارك فإن الأهم

الوثبة فيها المعنى أن مصر هي دائما مصر تحسبها الدنيا فد نامت و لكن روحها لا تنام و اذا هجعت قليلا فان لها هبة و لها زمجرة ثم قيام سوف تتذكر مصر فى تاريخها هذه اللحظة بالشكر و الفخر

توفيق الحكيم

فى 9 أكتوبر 1973

كان الجندي المصري يتقدم فى موجات تلو موجات و كنا نطلق

عليه النار و هو يتقدم و نحيل ما حوله الى جحيم و يظل يتقدم

و كان لون القناة قانيا بلون الدم و رغم ذلك ظل يتقدم

الجنرال شموائيل جونين - قائد جيش اسرائيل فى جبهة سيناء

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دخل العالم نتيجة لحرب أكتوبر فى مرحلة اقتصادية جديدة

و لن تعود أحوال العالم الى سابق عهدها قبل هذه الحرب

بيرميسمير - رئيس وزراء فرنسا 7 يناير 1974

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إن حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل وان ما حدث في هذه الحرب قد أزال الغبار عن العيون واظهر لنا ما لم نكن نراه قبلها، وأدى كل ذلك إلى تغير عقلية القادة الإسرائيليين."

موشى ديان - 25/12/1973

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إن المفاجأة هي الضربة الأولى التي تفقد العدو صوابه، وتحطم معنوياته ،وتمهد لكسب الحرب ، وهى ترتكز على دعامتين : السرية والسرعة

اللواء حسنى مبارك في حديثه إلى أفراد القوات الجوية يناير 1972

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أن القوات الجوية المصرية قد ظهرت على مستوى عال بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق .. حيث أظهر الطيارون المصريون أنهم لا يفتقرون إلى الجسارة والإقدام ،كما أظهرت الأطقم الأرضية العربية قدرتها العالية على تشغيل وإدارة أسراب طيران حديثة مثل ((الميج21)) تحت ظروف القتال الصعبة .

دور ميدلتون الخبير العسكري

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رحم الله شهدائنا من قواتنا المسلحة العظيمة و اسكنهم فسيح جناته

نشيد الجيش المصري

رسمنا علي القلب وجه الوطن ** نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا

وصناك يا مصر طول الزمن ** ليبقي شبابك جيلا فجيلا

علي كل ارض تركنا علامة ** قلاعا من النور تحمي الكرامة

عروبتنا تفتديك القلوب ** ويحميك بالدم جيش الكنانة

وتنساب يا نيل حرا طليقا ** لتحكي ضفافك معني النضال

وتبقي مدي الدهر حصنا عريقا * بصدق القلوب وعزما لرجال

رسمنا علي القلب وجه الوطن ** نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا

وصناك يا مصر طول الزمن ** ليبقي شبابك جيلا فجيلا

يد الله يا مصر ترعي سماك ** وفي ساحة الحق يعلو نداك

ومادام جيشك يحمي حماك ** ستمضي الي النصر دوما خطاك

سلام عليك اذا ما دعانا ** رسول الجهاد ليوم الفداء

وسالت مع النيل يوما دمانا ** لنبني لمصر العلا والرخاء

رسمنا علي القلب وجه الوطن ** نخيلا ونيلا وشعبا اصيلا

وصناك يا مصر طول الزمن ** ليبقي شبابك جيلا فجيلا

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) .

صدق الله العظيم

الحديث الشريف

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه قال :

{ أيما عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه، إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته{.

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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله :

" إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض " رواه البخاري .

صدق رسول الله صل الله عليه و سلم

كلمة عن حرب اكتوبر :-

اذاعة مدرسية عن حرب أكتوبر :-