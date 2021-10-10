تراند اليوم : لعبه العراق مباشر .. لعبة العراق مباشر ضد السعودية بث مباشر مباراه العراق والسعوديه اليوم الأحد

لعبه العراق مباشر لعبة العراق مباشر ضد السعودية بث مباشر مباراه العراق والسعوديه وتم انتهاء شوط المباراة الأول من مواجهة المنتخب السعودي الأولمبي ونظيره العراقي في دور نصف بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً بالتعادل السلبي دون أهداف.

مباراة المنتخب العراقي السعودية

يدرك منتخبنا العراقي ويستوعب تماماً مدد صعوبة القاء اليوم، ومدي قوة منتخب السعودية وصلابتة، ومدي تلقائة و مدي المستوي الجيد الذي يقدمة دائماً، لذلك سيحاول مدرب فريق العراق الرفع من معنويات فريقة، وتحفيزهم علي تقديم مباراة جيدة الي حدا ما، من اجل تقديم الفريق كل مايمتلكة من إمكانيات قدرات، من أجل الصمود امام نظيرة في مباراة اليوم، من أجل الفوز في القاء. العراق اليوم.

موعد مباراة العراق والسعودية بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة

العراق والسعودية تنقل مباراة العراق والسعودية في التوقيت التالي:

الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 07:30 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

القنوات المفتوحه الناقلة لمباراة العراق

تنقل مباراة العراق والسعودية بث مباشر في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة علي قناة SSC Sport 4HD وقامت قناة SSC المسؤلة عن نقل مباراة العراق والسعودية يلا شوت في تصفيات غرب آسيا تحت 23 سنة يلا شوت، وتغطية جميع احداث المباراة وتفصيلة بالكامل منذ انطلاق المباراة حتى النهاية، بتعين جعفر الصليح معلقاً علي المباراة. القنوات الناقله لمباراة العراق.