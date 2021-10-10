تراند اليوم : متى تطلع نتائج القدرات الورقي

متى تطلع نتائج القدرات الورقي لطلاب الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية هو السؤال الشاغل لألاف الطلاب في المملكة، وقد حددت وزارة التربية بعد 20 يومياً من آخر يوم من أيام الفترة الخاصة باختبار القدرات.

اختبار القدرات العامة

القدرات العامة هي أحد الاختبارات المعيارية للقبول في جامعات المملكة العربية السعودية. هناك العديد من الجامعات السعودية التي تتطلب نتيجة القدرات وهي عامل أساسي للقبول في الجامعة. عدد اختبارات القدرات خمسة اختبارات، ثلاثة منها ورقي واختباران محوسب، ومن مميزاته أنه يقيس قدرات الطلاب في الرياضيات وفي اللغة العربية أساسًا، وهذا من المواد الإجبارية. أن كل طالب يتقدم للامتحان يجب أن يجتازه.

نتائج سعة الورق 1443

بعد أن ينهي الطالب اختبار القدرات العامة يتم تصحيح الاختبارات آلياً وبدقة عالية، وبعد ذلك يقوم المخبرون المتخصصون بتحليل وة وتصحيح النتائج تلقائياً في مقر الهيئة بالرياض، وتستغرق هذه العملية قرابة ثلاثة أو أربعة أسابيع. وبعد ذلك تعلن النتائج. جدير بالذكر أنه لا يوجد فشل أو نجاح في هذا الاختبار، ولكن يحصل الطلاب على درجة أعلى من 100 ويكون لهم وزن معين في الجامعات والكليات التي يتقدم إليها الطالب، وتقوم هيئة التعليم والتدريب بإرسال الدرجة الأعلى. الدرجات التي حصل عليها الطلاب للمختبر للتحقق من إجراء الاختبار أكثر من مرة أم لا. سيتم إرسال النتيجة إلى الهاتف المحمول المسجل مسبقًا.

متى تطلع نتائج القدرات الورقي 1443

أصبح من السهل الاستفسار عن نتائج القدرات العامة، بحسب ما أصدره المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، بحيث يمكن لجميع الطلاب الاستفسار عن نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس، باتباع الخطوات التالية: