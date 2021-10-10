تراند اليوم : فيديو سعاد جابر المنتشر .. مقطع سعاد جابر كامل بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بتداول مقطع فيديو سعاد جابر المنتشر، والذي تسبب بضربها وأثار موجة سخط واسعة في المملكة، ففي مقطع سعاد جابر المنتشر ظهرت المذكورة برفقة صديقاتها وهي تتلفظ بكلمات وألفاظ إباحية خارجة عن الحياد وتقاليد الدين الإسلامي.

مقطع سعاد جابر مشاهدة وتحميل مقطع سعاد جابر بدون حذف وبدأت القصة عند نشر سعاد جابر مقطع فيديو يظهرها برفقة صديقاتها وهي تتلفظ بكلمات نابية وجنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في السعودية.

وتصدر " فيديو سعاد جابر المنتشر" المخل التريند في السعودية، ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه مقطع سعاد جابر المنتشر والذي جرى تداوله.