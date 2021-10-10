تراند اليوم : تردد قناة dmc .. تردد dmc الجديد 2021 - 2022

يمكنكم التعرف على تردد قناة dmc مع شرح خطوات إخال ترددات قناة dmc على جميع الأقمار المتاحة ، وشبكة قنوات dmc المكونة من 6 قنوات انطلقت منها ثلاثة قنوات. كانت البداية بـ dmc sports التي انطلقت في شهر سبتمبر عام 2016 مع انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، والتي قامت بتغطية الدوري المصري (ب) لأول مرة مع تغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية فكانت هذه القناة الرياضية بمثابة أول إشراقات شبكة dmc. وفي بداية عام 2017 انطلقت قناتي (dmc HD , dmc Drama) التي أخذت معايير البث إلى مستويات مختلفة كُليًا.

خطوات ضبط تردد قنوات dmc