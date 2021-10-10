تراند اليوم : موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021 رابط نتائج الشهادة السودانية الثانوية العامة 2021 السودان في الخرطوم والجزيرة والبحر الاحمر وكسلا والنيلين لجميع الطلاب والطالبات الان استخرج كشف الدرجات نتيجة الشهادة السودانية عبر موقع رابط موقع حكومة السودان الالكترونية حسب رقم الجلوس لجميع الطلاب والطالبات في الثانوية العامة السودانية كاملة.

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم السودانية عن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة قريباً لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب مباشرة خلال مؤتمر صحفي لها يبث عبر تلفزيون السودان الرسمي.

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021

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وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 2021 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد انتهت المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

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