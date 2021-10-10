تراند اليوم : واتساب الذهبي 9.80 برابط مباشر 2022 اخر اصدار

تحميل الواتساب 9.80 الإصدار الأحدث 2022 تحديث فوري واتس اب الذهبي اخر اصدار جديد. اليوم نقدم لكم تحميل واتساب الذهبي 9.80 اخر اصدار 2022 مع تحديث فوري , بشكل امن و مضمون 100% لكل عشاق واتساب.

تطبيق الواتس اب الذهبي من افضل تطبيقات التواصل اجتماعي و الذي يمكنك التواصل عبره مع عائلتك و احبابك, كل هذا في تطبيق واحد رائع و جميل.

واتساب الذهبي 9.80 اخر اصدار 2022 تحديث فوري

سنزودك برابط التنزيل واتساب الذهبي . في الواقع ، هو من اكثر البرامج المطلوبة و كان العديد من الأشخاص ينتظرون آخر تحديث لتطبيق WhatsApp Gold.

واجه فريق تطوير WhatsApp الأصلي العديد من المشاكل في عملية التطوير والتحديث إلى أحدث إصدار.

واتسآب يعارض الحظر خاصة وأن هذه المشكلة قد تم تجاوزها. لقد طوروا التطبيق بعناية واختبروه على أجهزة متعددة ، واتضح أنه يمكن التغلب على مشكلة الحظر والتحكم فيها بشكل فعال ، والتي تعتبر حظرًا مؤقتًا.

بعد الحصول على أحدث إصدار من WhatsApp ، أعجب مستخدمو بتطبيق WhatsApp Gold كثيرًا.

بالإضافة إلى أن هذا الإصدار يحتوي على ميزات كاملة ، ويحتوي هذا الإصدار على العديد من الميزات الرائعة والجميلة وميزات إضافية لم تكن موجودة في الإصدار السابق من التطبيق.

سوف نتعرف على الواتساب الذهبي اخر اصدار 2022 بتحديث فوري و طريقة تحميله و تنزيله على اندرويد و اي او اس لذا تابعونا.

ما هو تطبيق واتساب الذهبي 9.80 اخر اصدار

الواتساب الذهبي هو برنامج مراسلة فورية يمكنك من خلاله إرسال رسائل نصية ومشاركة الصور وملفات الفيديو وما إلى ذلك ، كما يمكنك أيضًا إرسال رسائل صوتية وأنواع مختلفة من الوسائط من خلاله.

كما نعلم جميعًا ، فهو أحد أفضل التطبيقات المطلقة للدردشة وإجراء مكالمات الفيديو. إنه أيضًا برنامج سهل الاستخدام يتضمن العديد من الخدمات والموضوعات والتنسيقات المتعددة.

واتساب الذهبي 9.80 اخر اصدار 2022 تحديث فوري

مميزات تحديث واتساب الذهبي أبو عرب ضد الحظر الإصدار الأخير 9.80

حل العديد من المشاكل القديمة. أضف رسالة جماعية إلى المجموعة. سرعة وأداء أفضل. إصلاح مشكلة تعطل WhatsApp . تم إصلاح التأخير في استلام الرسائل. تم إصلاح التأخير في تنزيل السمات. إصلاح مشاكل التثبيت لبعض الأجهزة القديمة. النسخة محدثة وتنتهك الحظر قم بحظر الإنترنت تمامًا من WhatsApp . تسمح لك ميزات الخصوصية الإضافية القوية بإخفاء سجل القراءة وإخفاء بطاقة الإيصال وإخفاء المظهر دون أي مشكلة تمت إضافة وظيفة عدم حذف رسائل المحادثة إخفاء وجهة نظرك للوضع إخفاء الرسالة المحولة. تحميل وحفظ الدولة إضافة وظيفة تعديل الخصوصية للجميع حسب التفضيلات الشخصية. ابحث عن حل لمشكلة تحديد المواقع. حل مشكلة قديمة من هذا الإصدار من WhatsApp .

مميزات تطبيق واتساب الذهبي 2022

إخفاء الإنترنت الخاص بك الآن: أفضل ميزة في WhatsApp ، عند استخدام هذه الميزة ، سيقوم WhatsApp بإخفاء اخر ظهور لك.

يمكنك منع معرفة أنك رأيت الحالة: تتيح لك هذه الميزة الآن معرفة أنك قد رأيت حالة أصدقائك او مجموعات WhatsApp ، ولتفعيل هذه الميزة ، انتقل إلى القائمة العلوية واختر إخفاءها.

إخفاء الرسالة التي تكتبها: إذا كنت تكتب ، سيظهر مربع في الاعلى ، يكتب. تخفي هذه الوظيفة كتابة أو كتابة أصدقائك أو مجموعاتك.

إخفاء إيصالين: عند تحديد هذه الوظيفة ، لا يعرف المرسل أنك تلقيت الرسالة وعرضها.

إخفاء قابلية القراءة: يسمح لك WhatsApp بإخفاء علامة القراءة التي تظهر عند عرض الرسائل الخاصة من المائي في مجموعات أو جهات الاتصال الخاصة بك ، ولا يمكن للشخص معرفة محتوى الرسائل التي قرأتها.

إخفاء الصوت الذي تقوم بتسجيله: إذا كنت تريد تسجيل مقطع صوتي وتحديد هذه الميزة ، فلن يتمكن الأشخاص من رؤية أنك تقوم بتسجيل الصوت الآن.

مقاطعة الاستماع إلى الصوت: من خلال تحديد هذه الوظيفة ، سيكون من الصعب عليك معرفة أنك تستمع إلى المقاطع الصوتية المرسلة إليك عن طريق جهة اتصال أو مجموعة خاصة من أصدقائك.

حالة التنزيل: في هذه الوظيفة ، يمكنك حفظ مقاطع الفيديو أو الصور في معرض الصور الخاص بك.

تشغيل أرقام متعددة في الواتساب الذهبي: تتيح لك هذه الخدمة تنشيط نسخ متعددة من WhatsApp على جهاز واحد ، ثلاث أو نسختين حسب الحاجة.

تغيير خط التطبيق: يمكنك اختيار الخطوط الفريدة والمطلوبة ، لأن التطبيق يحتوي على العديد من الخطوط العربية والإنجليزية ، ويحتوي على ما يقرب من 16 خطًا حديثًا.

تحميل واتساب الذهبي 2022 WhatsApp Gold تنزيل اخر اصدار v9.80 ضد الحظر واتس اب الذهبي ابو عرب

إذا كنت ترغب في تشغيل 3 إصدارات من WhatsApp Gold الرجاء تنزيل أحدث إصدار من WhatsApp Gold ، التطبيق متوفر بإصدارات الأحمر والذهبي والأزرق. تدعم هذه الإصدارات أيضًا جميع الهواتف الضعيفة.