تراند اليوم : بث مباشر مباراة ايطاليا وبلجكيا .. مشاهدة مباراة ايطاليا وبلجكيا مشاهدة قناة beIN Sports Premium 1 بث مباشر مباراة ايطاليا وبلجكيا

تنقل قناة beIN Sports Premium 1 في بث مباشر مباراة ايطاليا وبلجكيا ضمن دوري الأمم الأوروبية والمنافسة على المركز الثالث، ويمكن لعشاق كرم القدم مشاهدة مباراة ايطاليا وبلجكيا بث مباشر بدون تقطع على الشاشة الرسمية أو البث المنقول على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

قناة beIN Sports Premium 1 تنقل وقائع المباراة في بث مباشر من ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتأتي مباراة ايطاليا وبلجكيا بعد توقف تقدمات الايطاليين على البلجيكيين منذ نصف النهائي وخسارتهم من لا روخا لهدفين مقابل هدف واحد، ليكون سقوطاً مدوياً لبطل أوروبا لسنوات يصل عددها إلى ثلاث أعوام.

فيما يتطلع البلجيكيين، لتعويض خسارتهم أمام الفرنسين بثلاث أهداف مقابل هدفين.

تردد قناة beIN Sports Premium 1 على يوتلسات.

التردد (ميجا هرتز) 11013

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

تردد قناة beIN Sports Premium 1 على سهيل-1

التردد (ميجا هرتز) 11547

معدّل استقطاب الموجة عامودي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK