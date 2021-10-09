تراند اليوم : الطفل يوسف مدحت مشتهى ابن السادسة بطل سباق الفروسية

بطولة الاتحاد الفلسطيني للفروسية الثانية

حسن آل رضوان يفوز ببطولة المبتدئين ويوسف مشتهى للناشئين

غزة-الخليج 365- أحمد المشهراوي:

حقق الفارس حسن آل رضوان من نادي الجواد المركز الأول في سباق الجري بالخيول بتحقيقه الرقم الأفضل ضمن منافسات فئة حواجز 70-80 سم، وذلك في البطولة الرسمية الثانية التي نظمها نادي اتحاد الفروسية على ميدان نادي الأصدقاء على شاطئ البحر المتوسط.

وشارك في هذه المنافسات القوية أربعون فارساً وفارسة، ووصلت إلى مرحلة التمايز الترجيحية من حصد المراكز الثلاثة الأولى، وقد قطع آل رضوان على صهوة فرسه (الكوبرا) دون أخطاء في زمن 17.09 ثانية، ضد عقارب الساعة، فيما توجت بالمركز الثاني الفارسة فرح مسلم من نادي الجواد على ظهر الجواد (بمبي) دون أخطاء في زمن 17.95 ثانية، وذهب المركز الثالث من نصيب الفارسة زينة الأغا التي قطعت الحواجز دون أخطاء في زمن 18.00 ثانية ضد عقارب الساعة على نفس الفرس السابق.

كما شارك بالسباق، برهان أبو رمضان من نادي الجواد على صهوة (جي كي)، ومحمد أبو العوف من الجواد، ومحمد عادل الزعنون من الأصدقاءـ وكذلك من الجواد عمر البطة، وهلا البطراوي ابنة الـ9 سنوات أصغر مشاركة في البطولة، وحسن عبد ربه، ومن الأصدقاء أحمد أبو سيف، وخالد الغصين، ومحمد أبو شريعة.

منافسات فئة 90-100سم

وفي منافسات فئة 90-100سم، التي شارك فيها أربعون فارساً وفارسة، خاض منهم ستة فرسان مرحلة التمايز الترجيحية واستطاع خلالها الفارس يوسف مشتهى من نادي الأصدقاء على صهوة فرسه (سيرينا) الفوز بالمركز الأول دون أخطاء في زمن 24.01 ثانية، وحلت بالمركز الثاني الفارسة لمى اليازوري من نادي الجواد على صهوة الحصان (كيملوت) في زمن 23.19 ثانية، وحلت في المركز الثالث الفارسة ميس السقا من نادي الأصدقاء على ظهر الفرس (بيوريتي) في زمن 33 ثانية.

كما شارك في السباق، من نادي الجواد أمير أبو مرزوق، ومي العلمي، ويوسف البطراوي، وعبد الرحمن الحايك، وعمر زيارة، وفراس الحايك، وخالد شراب، ومن نادي الأصدقاء، يعقوب لظن، وخالد أبو رمضان، وسامر مصبح، وعبد الرحمن نضال المغربي، وإبراهيم أبو الجبين.

وفي الختام وزعت الكؤوس والميداليات والجوائز المالية المقدمة من الاتحاد الفلسطيني للفروسية وهي عبارة عن مائة دولار للمركز الأول وخمسون دولار للمركز الثاني.