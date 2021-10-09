تراند اليوم : العاب فرايف Friv الجديدة للاطفال 2016 العاب فلاش ممتعة اونلاين

نقدم لكم متابعينا أجمل العاب فرايف Friv الجديدة للاطفال 2016،من اقوى مواقع العاب فلاش علي الانترنت بدون تحميل، فالموقع يحتوي على تشكيلة ضخمة من الالعاب الفلاشية المناسبة لجميع الاعمار وبانتظاركم هناك الكثير مثل لعبة المزرعة السعيدة و صب واي و البيرة والعاب تلبيس البنات والطبخ والسيارات والدراجات الناريه الممتعة بدون اي حدود.

تمتعوا مع فلاش سوبر سونيك Super Sonic Motorbike 3 الى التحدي والقيادة في الطرقات الصعبة سوف ننطلق اليوم بطلنا سوف يتوجب من اجول مواجهة عيلم الشرير وكل اتباعه الجبناء وحتى يصل بسرعة كبيرة جدا يركب في الدراجة النارية السريعة وانت عليك مساعدته في القيادة الإحترافية لتلك الدراجة النارية ومحاولة الوصول الى خط النهاية والى اخر الطريق وينفذ مهماه بنجاح هذه المهمات ايها البطل .

العاب فرايف من هنا

ولدينا في العاب فرايف لعبة سوبر ماريو لعبة قديمة يعرفها الكثيرون ويعشقها الجميع وواحدة من ألعاب الفلاش الرائعة ، ففي اللعبة أنت تتقمص دور شخصية ماريو ، حيث يكون عليك تخطي العوائق والصعوبات التي تواجهك في كل مستوى من مستويات اللعبة ، ستواجه كثير من الوحوش والعقبات التي تحاول منعك من تحقيق هدفك ، ولكنك ستكون مطالب بتخطي جميع هذه الوحوش بإستخدام مسدسك وقتلهم بإستخدام البندقية النارية للوصول قُدماً في اللعبة.

و لعبة ماريو تعتبر من أروع وأقدم الالعاب في الوطن العربي والتي يعشقها الجميع انطلقت اللعبة عام 1994وكذلك العاب ماريو صنعت فى اليابان و تسمى اللعبة بالإنجليزية Mario و شخصية ماريو هى شخصية سباك يلبس اللون الازرق والاحمر ويرتدى قبعة باللون الاحمر يتجول فى المدوينة ويحارب الوحوش الضالة ليصل الى الاميرة المخطوفة وينفذها من ايدى الوحوش .

ولعبة ماريو تعتبر من الالعاب المشهورة جدا ومن الالعاب التى تعشقها الاطفال انا اعشق هذة اللعبة من صغرى كان يطلق على هذة ماريو لقب الولد الشقى لانة يقفز كثيرا و قد تم تسميتها بالعديد من الالقاب وكل لقب علي حسب ذوق اللاعب الذي يلعبها و اللعبة لها القالب كثيرة مثل لقب لعبة الطفل الحبيب وهي مقتبسة من العاب البلاستيشن والاتارى وحاول أن تخطى جميع المستويات وكن حذرا حتى لا تقع مع اعدائك و تقوم انت أيضا بضربهم والانتصار عليهم و تقوم بتجميع الذهب كله حتى تنتهى من المستوى اللي انت فيه كما ايضا يوجد المزيد من الالعاب كل هذا ستكتشفة عند اللعب والاستمتاع باشهر الالعاب المعروفة .