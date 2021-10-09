تراند اليوم : العاب بنات الجديدة 2016، العاب تلبيس ومكياج، العاب بنات اونلاين

زهراتنا الجميلات لكم عبر رؤية أجمل وأحلا الالعاب الفلاشية،فمع زقيق العصافير في الصباح تبحث الفتيات عن العاب بنات باربي المتنوعة،رغبتاً منهم في قضاء الإجازة الصيفية وإستغلال أوقات فراغهم، بالإضافة لتنمية ذكائهم العقلي عبر الالعاب،حيث تحتوي العاب بنات على تشكيلة واسعة من العاب التلبيس والطبخ والمكياجز

ونستعرض معكم في العاب بنات لعبة تنظيف الغرفة الخاصة بالاميرة ياسمين بمساعدة المصباح , الذي ستطلب منه الاميرة ياسمين احضار ادوات تنظيف وترتي ودهان الغرفة الخاصة بها وذالك بمسح الفانوس عدة مرات حتى يكتمل سطر الادوات الموجود بالاسفل , ومن ثم تنتقلو للمرحلة الثانية , وتقومو بجمع النفايات والقائها في سلة المهملات المخصصة لها , وجمع الملابس المبعثرة داخل الغرفة في سلة الغسيل وعند اكتمال المرحلة تنتقلي تلقائي الى الخطوة الاخير التي من خلالها ستختاري ديكور ولون ودهان جدران الغرفة بالنقر على الجزء المراد تلوينه.

ولعبة قص شعر الاميرة سنووايت الجميلة في صالون السيدات للشعر ستقومي بعمل تسريحات وقصات شعر جديدة ستايل على حسب اختيارك ستجدي العديد من الادوات المخصصة لقص الشعر استمتعي معها وقومي بعمل تسريحة من العاببنات لولا للبنات الجديدة وشاركي صديقاتك.

ولعبة باربي العروسة, العاب باربي الجديدة جدا والمسلية تقومي اليوم باللعب مع باربي وهيا ترتدي فستان الزفاف الابيض وتقف مع زوجها, عليكم التقاط 5 صور للعروسين وذالك بالقاء الحلويات والقمامة على باربي حتى تاخذو اكثر صورة مضحكة, قومي باختيار احدى الخيارات من القائمة الجانبية والعبي مع باربي.

ولعبة يبي هازل يوم الرياضة في يوم الرياضة مع اصدقاتئها وتقوم بيبي هازل بالإستيقاذ بوقت مبكر للاستحمام والاستعداد لعمل تمارين رياضية صباحية مع ابوها في حديقة المنزل, والتدريب على حمل البيض بالملعقة والمشي والتوازن بها استعداد للمسابقة بالمدرسة والمرح ايضا مع الارنب, الان في يوم الرياضة داخل مدرسة بيبي هازل تقوم العلمة بقسم الطلاب الى قسمين والفريق الاحمر مع بيبي هازل والفريق الازرق مع اصدقاء بيبي هازل.

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ولعبة بنات صغار طبخ جديدة في لعبة طبخ للبنات الصغار مع بيبي باربي وتحظير الكيك والكراميلا والكريم والعديد من المراحل المسلية ببداية اللعبة والتي يمكنكم اجتيازها والوصلو الى المطبخ لبدئ الطبخ استمتعو بيبي باربي في تحضير قوالب وطبقات الكيك اللذيذ بالشكوكولاتة والفراولة وتزيين الكيك على طريقتكم الخاصة.