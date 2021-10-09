تراند اليوم : وادي الذئاب الحلقة 59 وادي الذئاب الجزء العاشر الحلقة 60 أونلاين

مداد-الخليج 365:

إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي الحلقة التاسعة والخمسون والحلقة الستون من مسلسل وادي الذئاب الجزء العاشر، وهو المسلسل الحائز على نسبة مشاهدة كبيرة فى الوطن العربى.

وهو مسلسل بوليسى درامي مشوق يُنقل للمشاهد العربى بلهجة سورية، يحظى بطله مراد علمدار مشاهدة كبيرة في الوطن العربي.

وتدور أحداث الجزء العاشر، ووادي الذئاب بشكل عام، حول مجموعة تعمل في المافيا، لكنها تحظي بدعم من الحكومة التركية، لأنها تقوم بمواجهة أعداء الدولة والأشرار الذين يحاولون الإفساد في البلاد، ودائماً ما ينتصر مراد علمدار وجنوده على الأعداء الواحد تلو الأخر.

"ووادي الذئاب" التركي الذي تم دبلجته حقق نجاحاً واسعاً وكبيراً وحظي بمتابعة عالية وردود أفعال قوية لأنه يختلف عن المسلسلات التركية الأخرى التي تعتمد على قصص الحب بينما يعتمد "وادي الذئاب" على قصص وأسرار المافيات وعلاقاتها في بعض الدول وتأثيرها على الصعيد السياسي.

ولا يكاد المتابع لمسلسل "وادي الذئاب" يفرِّق بين الواقع والخيال في القصة الروائية التي تتناول أحداثاً وهمية لكن بمعالجة درامية تبدو أقرب إلى الواقعية التسجيلية.

ويمتاز المسلسل الذي منع عرض أحد أجزائه في تركيا بعد بث حلقة واحدة منه فقط بجرأته الشديدة وصراحته في كشف الفساد الحكومي والسياسي في تركيا وعلاقته بالمافيا.

[information]يمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل الجديدة عبر هذا الرابط على تلفزيون الفجر الجديد .[/information]