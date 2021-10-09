تراند اليوم : البندق البرازيلي لـ"علاج العقم"

لندن - مشرق نيوز

يبحث كثيرون عن طرق سهلة للإنجاب، فيما الحلّ قد يكمن في تناول بعض العناصر الغذائية التي تلعب دوراً هامّاً على صعيد الصحة الإنجابية.

إنَّ معدن السيلينيوم الموجود في البندق البرازيلي مهمّ جداً لصحّة الهرمونات، وما على الرجال سوى تناول القليل لصحّة الحيوانات المنويّة، لأنَّ نقصاً صغيراً من هذا المعدن قد يكون كارثياً على الصحّة الإنجابية.

وتبيّن نتائج دراسة علمية أنَّ الرجال الذين يعانون من مستويات منخفضة من هرمون التستوستيرون، ويعانون من العقم، يملكون أيضاً مستويات منخفضة من السيلينيوم، أقلّ بكثير ممن يتمتعون بمعدل خصوبة عال.

إنَّ تناول المكمّل الغذائي من معدن السيلينيوم يحسّن نسب نجاح الإنجاب بنسبة 56 في المائة.

وفي دراسة ثانية، شملت 69 رجلاً يعانون من العقم بمستويات منخفضة من السيلينيوم، تبيّن أنّ مكمّلات المعدن يمكن أن تحسّن إلى حدّ كبير بطء حركة الحيوانات المنوية المرتبطة بنقص هرمون التستوستيرون. وعلاوة على ذلك، نجح 11 في المئة من الرجال في حمل زوجاتهم أثناء التجربة.