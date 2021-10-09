تراند اليوم : ما هو اللون الجديد لكل مستحضرات التجميل؟

الخليج 365:
طغى اللون البنفسجي على إصدارات مستحضرات التجميل لفصل الصيف.
اخترنا لك أحدث المنتجات التي تحتاجين إليها، من مرطب الشفاه، بودرة الوجه، طلاء الأظافر، أحمر الشفاه وغيرها.
مستحضرات التجميل :
طلاء أظافر " لو فرني روج كوكو" Le Vernis Rouge Coco من شانيل Chanel
ظلال عيون " ماغنيتيك كولور شادو ديو " Magnetic Color Shadow Duo من غوتشي Gucci
ملمع الشفاه " غلوس ديور سفير" GlossDiorospherمن ديور Dior
أحمر شفاه " بارك ليبستيك" Park Lipstick من ماك Mac
مرطب الشفاه " انستانت لايت ناتورول ليب بيرفيكت" Instant Light Natural Lip Perfector من كلارنس Clarins
بودرة الوجه " فيس باليت كوليكتر جيبسي أوبال" Face Palette Collector Gypsy Opale من ايف سان لوران بوتيه Yves Saint Laurent Beaute