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تراند اليوم : ما هو اللون الجديد لكل مستحضرات التجميل؟

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الخليج 365:

طغى اللون البنفسجي على إصدارات مستحضرات التجميل لفصل الصيف.

اخترنا لك أحدث المنتجات التي تحتاجين إليها، من مرطب الشفاه، بودرة الوجه، طلاء الأظافر، أحمر الشفاه وغيرها.

مستحضرات التجميل :

طلاء أظافر " لو فرني روج كوكو" Le Vernis Rouge Coco من شانيل  Chanel

ظلال عيون " ماغنيتيك كولور شادو ديو " Magnetic Color Shadow Duo من غوتشي  Gucci

ملمع الشفاه " غلوس ديور سفير" GlossDiorospherمن ديور Dior

أحمر شفاه " بارك ليبستيك" Park Lipstick من ماك Mac

مرطب الشفاه " انستانت لايت ناتورول ليب بيرفيكت" Instant Light Natural Lip Perfector من كلارنس  Clarins

بودرة الوجه " فيس باليت كوليكتر جيبسي أوبال" Face Palette Collector Gypsy Opale من ايف سان لوران بوتيه  Yves Saint Laurent Beaute

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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