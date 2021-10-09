تراند اليوم : تسريب امتحان اللغه الانجليزيه | تسريب امتحانات اولى ثانوى 2020 الترم الاول

تسريب امتحان الانجليزي اولي ثانوي 2020 الصف الأول الثانوي ،تبدأ بعد ساعات قلائل صفوف اولي ثانوي امتحان اللغة الانجليزية اولي ثانوي 2020، ويقوم عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي علي مستوي محافظات مصر بأمتحان مادة الانجليزي ،حيث يصل الممتحنين في مادة الانجليزي حوالى ٧٠٠ ألف طالب وطالبة

تسريب امتحان الانجليزي الصف الأول الثانوي 2020

وتعمل وزارة التربية والتعليم في هذا العام علي تأمين الأمتحانات بطريقة مشددة خصوصا بعد وجود أنباء عن تسريب امتحان الجغرافيا ، وقد تم تحويل واضع امتحان الأحياء إلي التحقيق نظرا لخروجه علي نظام الأوبن بوك ،وزيادة تأمين من قبل مديري المدارس لأمتحان الانجليزي للصف الأول الثانوي 2020.

شاومينج اولي ثانوي تسريب امتحان الانجليزي 2020

توعدت إحدي صفحات الغش شاومينج علي مواقع التواصل الأجتماعي بنشر تسريبات عبارة عن صور امتحان اللغة الانجليزية الصف الأول الثانوي 2020 ، وذلك قبل بدء الأمتحانات بدقائق قليلة ،حيث نشرت صفحة تسمي "بالغش اتجمعنا" أنها تقوم بنشر الأمتحان قبل بدايةاللجان

ويتشوق الطلاب وأولياء الأمور نتعرف للتعرف علي اسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية سنه اولى ثانوي 2020 و الاجابات النموذجية.