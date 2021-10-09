تراند اليوم : مسلسل قيامة عثمان الحلقة ٧ | مسلسل قيامه عثمان 7 الحلقة السابعة من المؤسس عثمان : إندلاع معركة كبيرة بين الكاي والصليبين وظهور المتمرد بابا عشق

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 مترجم FULL HD 720p الموسم الاول الحلقة 7 السابعة Diriliş Ertuğrul 7 . Bölüm مترجم قيامة عثمان الحلقة 7 ،وفي أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7 تنشب معركة كبري بقيادة عثمان ضد الصليبين تنتهي بانتصار الكاي ، وسقوط على كبير من القتلى من الطرفين. وتدور احداث قيامة عثمان بمزيد من الاثارة والتشويق مع توسع الغزو المغولي للبلاد الاسلامية ، وظهور الخونة والجواسيس في البلاد الاسلامية.

ويحكي الجزء الاول من قيامة عثمان عن الربع الاخير من حياة ارطغرل ونشوء ابنه عثمان في زمن كانت التحديات تشوب العالم الاسلامي في ظل المؤامرات التي كان يحيكها المغول والصليبين ضد القبائل المسلمة.

ويعيد المسلسل امجاد الامة الاسلامية، وصراعها مع الخونة والجواسيس وتأمرهم مع أعداء الاسلام ، والدولة ، ومنهم رجل الدين بابا عشق هو رأس الافعى الذي يتأمر مع المغول ويخون السلطان غياث الدين.

وفيما كان غياث الدين كيخسرو يستعد لخطر المغول القادم من خارج الحدود، تتعرض سلطته إلى خطر كبير من الداخل عبر ما يعرف بتمرد الباباي.

ويقود هذا التمرد رجل دين يدعى بابا عشق وهو ذو شخصية أثرت وسط تركمان الأناضول، ويلعب رجال الدين دور مهم في تحويل قسم كبير من سكان الأناضول إلى الإسلام،وقد حاولت الطبقة السلجوقية العسكرية الحيلولة دون غزو القبائل التركية للمناطق التي يسكنها المزارعين ومضايقة الدول المسيحية المجاورة، مما دفع التركمان إلى الأراضي الهامشية والمناطق الجبلية ومعظمها على الحدود.

ويكون بابا عشق واحداً من الزعماء الدينيين، لكن خلافا لأسلافه، لم يكن تأثيره محدوداً على مجموعات صغيرة من القبائل، وتصل سلطة بابا عشق للأغلبية الساحقة لسكان التركمان في الاناضول. فيبدأت الثورة في المناطق الحدودية النائية في مناطق شرق جبال طوروس، وسرعان ما انتشرت بسرعة شمالا في منطقة أماسيا.

ويدمر جيش السلاجقة في مالطية وأماسيا. وينتشر التمرد في قلب الأناضول في مدن كايسيري وسبسطية وتوكات والتي تصبح تحت سيطرة بابا عشق وتدعمه. وعلى الرغم من مقتل بابا عشق إلى أن التركمان يتابعون تمردهم ضد سلطة السلاجقة.