تراند اليوم : تسريب امتحان الفلسفة والمنطق للصف الاول الثانوي 2020

تسريب امتحان الفلسفة والمنطق للصف الاول الثانوي 2020 ،نموذج مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق؛ لطلاب الصف الثاني الثانوي، وهي مذكرة المراجعة النهائية في مداة الفلسفة والمنطق للصف الثاني الثانوى المنهج الجديد الفصل الدراسي الأول 2020.

وتتضمن المذكرة مراجعة شاملة للمنهج ويوجد بها كل أنواع الاسئلة التي لن يخرج عنها امتحان الفلسفة والمنطق، للصف الثاني الثانوي ترم أول 2020.

وتعتبر مراجعة مادة الفلسفة والمنطق، المنشورة هي مراجعة قوية ليلة امتحان المادة، ويستطيع الطالب من خلالها تحقيق مراجعة شاملة لمادة الفلسفة والمنطق،، والحصول على الإجابة النموذجية للأسئلة.

مراجعة ليلة الامتحان في الفلسفة والمنطق

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 للصفين الأول والثاني الثانوي، حيث انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي السبت الموافق 11 يناير، وتنتهي 23 من نفس الشهر.

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت تعديل جدول الامتحانات؛ بسبب عيد الغطاس وتقديم موعد الامتحانات في المواد التي كان مقررا لها يوم الإثنين 20 يناير 2020، إلى يوم الأحد الموافق 19 يناير الجاري، وجاء ذلك استجابة للخطاب الذي أرسله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى وزارة التربية والتعليم.

وأرسل قطاع التعليم العام خطابًا إلى المديريات التعليمية للتنبيه بالالتزام بالمواعيد المعلنة المعدلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم إعداد أي تصور لجداول الصفوف الدراسية المختلفة يتضمن إجراء امتحانات يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2020.

وذكرت الوزارة، إجراء امتحانات أولى ثانوي ورقيا، بينما تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيا، بجميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.