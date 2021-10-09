تراند اليوم : نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الاول

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2020 كل المحافظات التي ينتظرها الطلاب من اجل معرفة النتيجة الصحيحة الخاصة بهم في الشهادة الابتدائية، وسط حالة الترقب والانتظار الشديد الذي يعاني منه الطلاب من اجل معرفة موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2020 في جميع المحافظات المصرية، هذا الامر الذي قمنا بمتابعته عبر موقعنا الالكتروني لكي نضع بين ايديكم موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول 2020 جميع المحافظات المصرية، هذا الامر الذي سوف يساعد الكثير من الطلاب من اجل البدء بفصل دراسي جميل دون اي قلق او اضطراب وخوف من النتيجة، حيث بدا الفصل الدراسي الجديد 2020، يذكر انه تم الغاء الشهادة الابتدائية وتسمية الصف السادس الابتدائي من صفوف النقل، وان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2020 كل المحافظات تعتبر نتيجة نقل وليس شهادة ابتدائية بعد القرار الاخير من وزارة التربية والتعليم بجعله نقل وليس نهاية مرحلة، تابعونا لمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 الترم الاول.
نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2020
بعد حالة من الترقب الشديد في جميع المديريات التعليمية في المحافظات المصرية ال27 محافظة ” محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الشرقية، محافظة الغربية، محافظة كفر الشيخ، محافظة المنيا، محافظة الفيوم،
محافظة السويس، محافظة قنا، محافظة الدقهلية، محافظة المنوفية، محافظة اسيوط، محافظة شمال سيناء، محافظة جنوب سيناء، محافظة القليوبية ، محافظة الوادي الجديد، محافظة الاسماعيلية، محافظة مطروح، محافظة دمياط، محافظة اسوان، محافظة بورسعيد، محافظة بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة البحيرة، محافظة البحر الاحمر، محافظة الجيزة، محافظة الاقصر ، والطلاب بانتظار الاعلان الرسمي عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2020 برقم الجلوس عبر المواقع الالكترونية للمديريات التعليمية الرسمية والمواقع الغير رسمية التي يتابعونها اولا باول لمعرفة مواعيد الاعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول 2020، وقد تابعنا الموضوع في بعض المديريات التعليمية، حيث انتهت بعض المديريات من عمليات الرصد والتصحيح وتم اعتماد النتيجة واعلنتها للطلاب في جميع المدارس التابعين اليها، كما هناك بعض المديريات التعليمية بانتظار اعتماد النتيجة من قبل السادة المحافظين بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد، وهناك بعض المديريات مازالت مستمرة بعمليات التصحيح والرصد نظرا للعدد الكبير من الطلاب في الصف السادس في هذه المديريات،
هذا الامر الذي اكدته لجان المتابعة التي قام السيد الوزير بتعيينها من اجل معرفة اسباب التاخر في عمليات التصحيح والرصد واعتماد النتيجة واعلانها للطلاب، وقد اكدوا ان عمليات التصحيح والرصد تسير بشكل سريع من قبل كنترولات التعليم في المحافظات المصرية، وبعضها استطاع الانتهاء والاعلان، والبعض الاخر ينتظر الاعتماد، والبعض اقترب من نهاية التصحيح والرصد ورفع النتيجة للسيد المحافظ.
نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول برقم الجلوس
فيما قامت محافظة القاهرة بالاعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول الخاص به، واستطاعت ان تنتهي بشكل سريع من عمليات التصحيح والرصد، وبعد التواصل مع مصادرنا المنتشرة في المديريات التعليمية في المحافظات المصرية، اكدت لنا ان بعض المديريات انتهت من عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات على سجل الدرجات ورفعها الى النظام الالكتروني للموقع الرسمي للمديرية، وتم رفع النتيجة للسيد المحافظ من اجل اعتمادها واعلانها لجميع الطلاب في هذه المحافظات، وبعض المحافظات بسبب العدد الكبير للمتقدمين في الصف السادس بها، اقتربت من الانتهاء من عمليات التصحيح ، هذا الامر الذي جعلهم يعلنوا ان النتيجة سيتم الاعلان عنها نهاية الاسبوع الحالي ان شاء الله.
فيما ستعلن بعض المديريات التعليمية لبعض المحافظات عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول غدا صباحا ان شاء الله، والبعض بعد غدا، هذا الامر ياتي سعيا من قبل كنترولات التربية والتعليم من اجل انهاء حالة الترقب والاستياء الواضحة على وجوه الطلاب وهم بانتظار الاعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الاول 2020 من اجل الاطمئنان على النتائج ومعرفة نتيجة الابناء من قبل اولياء الامور، من اجل زيادة مستويات الدراسة الخاصة بهم في المنزل .
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