تراند اليوم : نتائج مسابقة جامعة تشرين 2019 2020

نتائج مسابقة جامعة تشرين 2019 ، أصدرت مساء أمس جامعة تشرين أسماء المقبولين في مسابقة الفئة الثانية للعام 2019 .

تعرف على أسماء المقبولين في مسابقة الفئة الثانية جامعة تشرين للعام 2019 في مسابقة عامل اداري كاملة (نموذج A )

وتصدر اليوم أسماء الناجحين للتعاقد مع عاملين من الفئة الأولى والثانية /ثانوية عامة، على أن تصدر أسماء الناجحين في المعاهد و الثانوية العامة خلال الأسابيع القادمة .

وبينت الجامعة أن العدد المطلوب للتعاقد بموجب إعلان المسابقة، للعقود السنوية لدى الجامعة من الفئتين الأولى والثانية /ثانوية عامة ٤٠ لكل اختصاص أدب عربي وأدب انجليزي، واقتصاد وحقوق ، و ٣٠٠ ثانوية عامة، ونصف العدد لذوي الشهداء .

هذا ويترقب آلاف المتقدمين اعلان جامعة تشرين نتائج مسابقة جامعة تشرين الفئة الثانية 2019 عامل اداري ، للتعرف على النتائج واسماء المقبولين فيها .

اعلان جامعة تشرين للنتائج ، و أسماء الناجحين النهائي مع الترتيب اليوم ، حيث يتم التعيين حسب الحاجة المطلوبة في الاعلان حيث تم الإعلان عن العدد المطلوب من ذوي الشهداء وباقي المتقدمين ، طبعا في حال استنكاف أحد من المتقدمين عن تقديم الأوراق يتم تعيين من يليه .

علما أنه في حال كان عدد الناجحين من ذوي الشهداء أقل من المطلوب كذوي شهداء يتم إكمال العدد من المتقدمين العاديين .

يمكنكم الاطلاع على نتائج جامعة تشرين من خلال ( الرابط التالي )