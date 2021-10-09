تراند اليوم : نتائج قرعة الحج 2020 في الجزائر

ننشر لكم نتائج قرعة الحج في الجزائر عبر الرابط الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية موقع الديوان الوطني للحج والعمرة لعام 2020 والتي يتم من خلاله معرفه الفائز بالحج والتي تظهر أسماء الفائزين عن طريق الرقم القومي الموجود في البطاقة اليكم رابط الموقع للبحث الميسر . اضغط هنا .

البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والخاصة بقرعة الحج 2020

البيان الذي صدر أولاُ قبل تأجيل عملية تسجيلات قرعة حج 2020 والذي تم تأجيله ببيان تاني، حيث تم تأجيل تسجيلات قرعة حج 2020 إلى يوم الأحد 15 ديسمبر، والتي سنوضحهها خلال الصور التالية:

والبيان التالي هو الخاص بعملية تأجيل التسجيلات لقرعة الحج ليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019: