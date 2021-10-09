تراند اليوم : نتائج مسابقة استاذ رئيسي ومكون 2019

أعلنت في الجزائر نتائج مسابقة أستاذ رئيسي 20192020 المعروفة بنتائج الامتحانات المهنية للترقية الى رتبة استاذ رئيسي وأستاذ مكون اليوم الاثنين، حسب ما أفادت وزارة التربية الوطنية في بيان لها.

و أوضح البيان أن هذه النتائج التي تخص أساتذة الاطوار التعليمية الثلاث سيعلن عنها على مستوى مديريات التربية.

للتذكير، فقد اجتاز أزيد من 62 ألف استاذ في الاطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي) الاختبارات المهنية للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي

وأستاذ مكون بعنوان سنة 2019 يوم 31 ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاختبارات في اطار التكفل بترقية الاساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، حيث تم تخصيص 45 ألف منصب بعنوان سنة 2019.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد الى أن الامتحانات المهنية لرتبة الاساتذة المكونين والاساتذة الرئيسيين (دورة 2019) تخص 42.677 يتم ترقيتهم عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل وفق التنظيم الساري المفعول.

نتائج مسابقة استاذ رئيسي ومكون 2019 من خلال ( الرابط التالي )