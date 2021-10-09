تراند اليوم : نتائج مسابقة استاذ رئيسي | نتائج استاذ رئيسي 2020 | نتائج مسابقة الترقية 2019 .. نتائج مسابقة أستاذ رئيسي 2020 | نتائج مسابقة استاذ رئيسي الدورة الثانية 2019

pdf قائمة الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي 2020 حمل الان كافة نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2020 في جميع محافظات الجزائرية ، رابط نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2018 2020 بالاسم جيجل سكسيدة وهران عنابة سطيف بسكرة الجلفة باتنة المسيلة، وجميع المحافظات الجزائرية .

اسماء جميع الناجحين في مسابقة استاذ رئيسي للعام 2020 في الجزائر ، استاذ رئيسي مكون للتعليم الابتدائي 2020 ، واستاذ رئيسي مكون للتعليم المتوسط 2020 ، واستاذ رئيسي مكون للتعليم الثانوي 2020 حصريا.

نتائج مسابقة استاذ رئيسي ومكون 2019 من خلال ( الرابط التالي ) >

نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2020 ، وألف مبارك للفائزين والناجحين في نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2020 والتي تم الاعلان عنها حسب المديريات والاطوار التعليمية في دولة الجزائر ، وكان يترقب ألاف المتقدمين لمسابقة استاذ رئيسي نتائج المسابقة ، بعدما جرى الانتهاء من عمليات التقيم والتصحيح للاختبارات .

وظهرت نتائج مسابقة استاذ رئيسي 2020 بأكثر من 45 ولاية جزائرية، وكانت الوزارة قد فتحت تسجيلات الترقية لرتبتي أستاذ رئيسي و أستاذ مكون بعنوان 2018 في المراحل التعليمية الثلاثة .

نتائج مسابقة استاذ رئيسي ومكون 2019 من خلال ( الرابط التالي ) >