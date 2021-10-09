تراند اليوم : جامعة هارفارد تصنف القرآن الكريم أفضل كتاب للعدالة ( شاهد )

واشنطن - الخليج 365

صنفت جامعة هارفارد الأمريكية القرآن الكريم كأفضل كتاب للعدالة، وذلك بعد دراسات علمية مطولة بحثت بشكل مكثف قواعد العدالة التي يحتويها القرآن الكريم، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

وقال المجلس العالمي- ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي - إن لجنة التصنيف بجامعة هارفارد استشهدت ببعض آيات القرآن الكريم في التقييم النهائي، والتي تؤكد أن القرآن الكريم كتاب حافل بقواعد العدالة الإنسانية، وأن الله سبحانه وتعالى وجه البشرية من خلاله إلى الطريق الصحيحة، وأن الإسلام ليس لديه مجال للظلم؛ بل يشتمل على التسامح واحترام الآخر.

وبحسب التفاصيل فقد استشهد باحثون في أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية ببعض آيات القران الكريم في التقييم النهائي، مؤكدين أنه من دون شك فإن الله سبحانه وتعالى وجه فيه البشرية للطريق الصحيح.







