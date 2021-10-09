تراند اليوم : نتائج التقاعد النسبي 2020 .. لوائح نتائج التقاعد النسبي 2020

نتائج التقاعد النسبي 2020 ، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التربية الوطنية- أنها وضعت بالموقع الالكتروني نتائج التقاعد النسبي 2020 .

وقد أسفرت النتائج عما يلي:

نتائج التقاعد النسبي 2020 بحسب جهات المملكة:

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة الدار البيضاء سطات (متوفرة)

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة مراكش أسفي(متوفرة)

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة فاس مكناس( متوفرة)

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة الرباط سلا(ليس بعد)

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة طنجة تطوان الحسيمة(ليس بعد)

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة درعة تافيلالت(ليس بعد)

⇐نتائج التقاعد النسبي بالجهة الشرقية(ليس بعد)

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة سوس ماسة(ليس بعد)

⇐نتائج التقاعد النسبي بجهة كلميم واد نون(ليس بعد).

وتجدر الإشارة أن تاريخ التحاق المستفيدات والمستفيدين من الانتقال، لأسباب مرضية، بمقرات عملهم الجديدة هو التاريخ المحدد لانطلاق الموسم الدراسي 2019-2020، علما أن استفادة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية من الانتقال لأسباب مرضية تبقى مشروطة بضرورة تقديمهم لطلب التخلي عن المهام إلى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالمديريات الإقليمية التي يعملون بها، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج هذه العملية.

وفيما يخص الموظفات والموظفين الذين سيستفيدون من التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية، فإنهم مدعوون إلى تقديم نسخة من البطاقة الوطنية وشيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي لقسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها وذلك قبل 15 مارس 2019.

لائحة المستفيدات والمستفيدين من الانتقال بعد معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية و بلوغ سن التقاعد لعدم القدرة البدنية.