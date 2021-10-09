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الاكثر متابعة اليوم - سوريون يسخرون من آنجي خوري ويشتمونها – فيديو

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

سخر سوريون من آنجي خوري التي شوّهت صورتهم أمام الجميع لأنها تستخدم جسدها وكل المستور لتحقق الشهرة التي تريدها ولو على حساب كرامتها.

نشر السوريون صوت آنجي على مشاهد من مسلسل “باب الحارة” بجزئه الأول وتهكّموا على كلامها الرخيص عن الجنس.

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وقالت: “قاعدة بالبيت قاعدة بالبيت فطست يعني اذا الواحد يدو يتنفس روح يعمل سكس ما بيقدر”

هذه الفتاة حاولت توريط النجم اللبناني الكبير وائل_كفوري بقرفها حين لمحت من خلال صورة جمعتهما، عن علاقة سرية بينهما!

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تشاهدون في الفيديو أدناه كيف ردّ السوريون عليها بشتائم مماثلة نخجل عن كتابتها أو ذكرها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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