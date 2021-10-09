تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 السعودية ... موعد أذان الفجر من أول يوم رمضان لأخر يوم من خلال امساكية رمضان 1438 السعودية

نقدم لكم إمساكية رمضان 2018 في السعودية أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات . تتضمن امساكية رمضان 2018 تواقيت صلاة المغرب و الفجر و مواعيد الافطار في شهر رمضان المبارك لعام 2018 ، امساكية شهر رمضان المبارك 2018 لجميع المناطق السعودية التي استطعنا ان نجمعها لكم حيث تحتوي هذه الامساكية على كامل التوقيت للشهر المبارك شهر رمضان 2018 في المملكة العربية السعودية لهذا سوف نضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في المناطق السعودية.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:45 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:44 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:43 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:43 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:42 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:41 am
|11:57 am
|03:25 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:41 am
|11:57 am
|03:25 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:40 am
|11:57 am
|03:25 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:40 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:39 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:39 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:46 pm
|08:16 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:38 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:38 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:37 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|03:37 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|03:36 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|03:36 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|03:36 am
|11:59 am
|03:25 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:25 pm
|06:50 pm
|08:20 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:25 pm
|06:50 pm
|08:20 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:26 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:26 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|03:35 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:01 pm
|03:26 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:01 pm
|03:26 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:01 pm
|03:27 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
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هذه هي امساكيات شهر رمضان لجميع المناطق السعودية التي يمكنكم من خلالها التعرف على مواقيت الصلاة في الشهر المبارك والتعرف على موعد السحور وموعد صلاة الفجر، وموعد الصلوات وموعد الافطار والتراويح، تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال والطاعات.