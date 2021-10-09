تراند اليوم : لأهل الكويت .. امساكية رمضان 2018 الكويت .. ​​​​​​​صور امساكية شهر رمضان 2018/1439 في الكويت

إمساكية رمضان 2018 في الكويت من هذا العام مواعيد الصلوات وكذلك موعد الإمساك والإفطار أعاده الله علينا باليمن والخير والبركات. نقدم لكم امساكية رمضان 2008 وذلك بجانب الاحتفالات الخاصة بهذا الشهر فقط مثل الزينة والياميش وفوانيس رمضان التي لا نجدها سوى في هذا الشهر الكريم، وعلى الرغم من بساطة هذا الشهر غير أن رمضان هذا العام جاء في وقت ارتفاع شديد في الأسعار ومن المتوقع أن تزيد الأسعار بعض الشئ في بداية الشهر الكريم.

صور امساكية شهر رمضان 2018/1439 في الكويت

امساكية الشهر المبارك شهر رمضان في الكويت، هذه الامساكية المهمة والتي يجب ان تكون متواجدة في كل منزل، من اجل التعرف على مواقيت الصلوات الخمس صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء، وايضا من اجل التعرف على مواقيت السحور، والامساك، وموعد الافطار في الشهر المبارك، حيث ان الامساكية مهمة لكل بيت في الكويت، وسوف نقوم بنشر صورة امساكية شهر رمضان 2018 الكويت لجميع المناطق والمحافظات الكويتية.