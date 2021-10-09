تراند اليوم : تفسير حلم ابو بريص للعزباء .. تفسير ابو بريص بالحلم

تفسير حلم ابو بريص يعتبر من الاشياء المهمة لكثير من البشر كونه يعتبر شيئاً مزعجاً عند رؤيته في الحلم فيصدُف أحيانًا أن يحلُم الإنسان بحلم غريب فيُسارع للحصول على تفسير واضح له، فالبعض يحلم بالزواحف ويخاف من مثل هذه الأحلام، ومن هذه الأحلام المُخيفة هو الحلم بالبرص الذي يُراود البعض أحيانًا، فإنّنا في قسم تفسير الأحلام بموقع فهرس جمعنا لكُم أهم وأدق الدلالات لتفسير حلم ابو بريص، فهو يحمل العَديد من الأمور المُختلفة فمنها الشر ومنها الخير وهذا يرجع لتفاصيل وحيثيّات الحلم، لهذا سنضع بين أيديكُم هُنا تفسير حلم ابو بريص في المنام جمعناه من أهم التفسيرات لأكبر العلماء المشهورين.

تفسير رؤية الوزغ في المنام لابن سيرين

يُمكن تفسير رؤية الوزغ حسب اللون الخاص به في المنام سواء كان أبيض أو أسود، لأن لكُل لون من هَذه الالوان له تفسير خاص به وسَوف نعرض هُنا أهمّ التفسيرات الخاصة برؤية الوزغ.

والوزغ في الحلم لا يرشد الناس الى الخير، وهو يشير الى الحزن والفقر، ويعبر الوزغ في الحلم عن العدو الذي يجاهر بكلامه السيء.

ومن رأى في الحلم انه قد أكل من لحم الوزغ فهناك شخص سيغتابه، ورؤية الوزغ الكبير في المنام هو تحذير للرائي من تجسس النساء عليه.

ومن رأى الوزغ الكبير في الحلم فهو مصاب بالعين والحسد ، فالوزع يشير الى شخص حاقد وحاسد.

في صحيح مسلم من طريق عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عامر بن سعيد عن أبيه أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقاً.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنّ النبّي صلّى الله عليه وسلّم قال، (من قتل وزغاً في أول ضربه كتبت له مائه حسنه، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك) وفي رواية (في أول ضربه سبعين حسنة) صحيح مسلم.

أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزغ لأنّ نبي الله صلّى الله عليه وسلّم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلّا هذه الدابّة فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلّا ذا الطفيتين والأبتر فإنّهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء.

تفسير حلم أبو بريص في المنام

أبو بريض في المنام له عِدّة دلالات مُهّمة نظرًا لأنّ رسولنا الكريم أمرنا بقتل الوزغ وسمّاه “فويسقًا”، لذا فإن ورود أبو بريص في المنام قد يكُون شرًا يحوم حول صاحبه الحلم وسوف نرى ذلك في التفاسير التالية.

إنّه رجل معتزل، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وهو إنسان نمّام باغ يفسد بين الناس ومن رأى أنّ أبو بريص أكل من لحمه فإنّه إنسان يغتابه، ويدلّ على العدو المجاهر بالكلام السيّء، وهو إنسان متسلق يحب الظهور بمجهودك الشخصي إن قتلته فقد كشفته وتخلّصت ومن علاقتك معه، وقد ذكر الرسول صلّى الله عليه وسلّم الوزغ فقال: عن أم شريك رضى الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمرها بقتل الأوزاغ وقال: (كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام) البخاري.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير، عن سعيد بن المسيب، عن أم شريك (أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمرها بقتل الأوزاغ) سنن ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله قال (من قتل وزغا في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الثانية فله كذا وكذا – أدنى من الأولى – ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة – أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية). سنن ابن ماجه

في صحيح مسلم من طريق عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عامر بن سعيد عن أبيه، أن النبى صلّى الله عليه وسلّم أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقاً.

تفسير البرص الكبير في الحلم

عندما نتحدث عن الوزغ سواء كان كبيرًا أو صغيرًا هذا يعني اأنا نتكلم عن حيوان من فصيلة الزواحف وله العديد من الألوان، فمنها الأسود والبني والأصفر كما أنها لها عدة تسميات، فهي تُسمّي بالبرص أو البريص، قد تري في منامك الوزغ أو البريص، فماذا قال المفسرون بخصوص هذه الاحلام، وما هي الدلالات الحسنة والدلالات السيئة في هذا الحلم هذا ما نتقوم بالتحدث عليه الان.

البرص بشكل عام يعبر في الاحلام عن شخص فاسق يأمرك بالشر وينهاك عن فعل الخير.

كما انه يدل على النميمة فهو يوقع بين الناس بالغيبة والنميمة.

وقال المفسرون حول من شاهد في منامه ان الوزغ ياكل من لحمه فقد يشير هذا الحلم على ان هناك شخص ما يغتابك.

ويقال ايضا عن البرص أو الوزغ انه يمثل العدو كما انه يتكلم في الكلام السيء والضار.

كذلك فإن المفسرون يفسرون رؤيا الوزغ في المنام على انه انسان متخلف وتافه يعصي اوامر الله كما انه يقوم بأفعال محرمة.

إنّ الوزغ كان ميّت فهذا يشير الى ان صاحب الحلم سوف تذهب همومه بعيدا وسينتصر على الاعداء.

وقيل ايضا انه من تحول في منامه الى وزغ أو برص فهذا يرمز الى ان صاحب الرؤيا سوف يجني المال، هذا والله اعلى واعلم.